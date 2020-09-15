До Чорного моря прямує американський есмінець USS Roosevelt

Есмінець з керованими ракетами класу "Арлі Берк" USS Roosevelt 15 вересня вирушив до Чорного моря, щоб узяти участь в операціях із гарантування безпеки на морі спільно з союзниками і партнерами НАТО в регіоні.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сайт Шостого флоту США.

"Roosevelt з нетерпінням чекав можливості вирушити в плавання Чорним морем разом з нашими союзниками і партнерами по НАТО", - сказав командувач флоту США Раян Кендалл.

Зазначається, що есмінець зосередиться на зміцненні регіональної морської стабільності, загальної готовності та військово-морського потенціалу.

Операції корабля в Чорному морі зміцнять оперативну сумісність з союзниками і партнерами НАТО і продемонструють колективну рішучість забезпечити безпеку Чорного моря в межах операції "Атлантична рішучість", йдеться у публікації.

USS Roosevelt є одним з чотирьох есмінців ВМС США, що базуються в Іспанії і призначені командувачем оперативної групи 65 на підтримку інтегрованої архітектури протиповітряної оборони НАТО.

Як повідомляється, це вже шостий захід корабля ВМС США в Чорне море з початку цього року. Востаннє відвідав цей регіон USS Porter у липні під час навчань Sea Breeze 2020.

6-й флот США, штаб-квартира якого в Неаполі, проводить повний спектр спільних і військово-морських операцій, часто спільно з союзниками і міжвідомчими партнерами, з метою просування національних інтересів США, забезпечення безпеки і стабільності в Європі та Африці.