Україна готова бути основним партнером НАТО у Чорному морі - віцепрем'єрка

Україна готова бути основним партнером Північноатлантичного альянсу у забезпеченні безпеки у Чорному морі.

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила на зустрічі з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, повідомляє Офіс віцепрем'єра у Фейсбуці.

"У межах Програми розширених можливостей НАТО, партнером якої нещодавно стала Україна, ми сподіваємось на активізацію спільних зусиль для забезпечення безпеки у чорноморському регіоні, а також на тісну співпрацю щодо подолання гібридних загроз", - зазначила вона.

На зустрічі обговорили такі питання: прогрес та наступні кроки в узгодженні положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії; участь України у реалізації Європейського зеленого курсу; важливість екологічно чистого й відповідального ставлення до довкілля й відновлення економіки після коронакризи; виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО; посилення співпраці у рамках Платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні; порядок денний у досягненні гендерної рівності, протидії домашньому насиллю, зокрема важливість інформаційної роботи.

Стефанішина також подякувала за постійне зростання обсягів технічної допомоги, яку уряд Великої Британії надає Україні для підтримки економічних реформ, безпеки, подолання наслідків агресії РФ на сході нашої країни, а також на гуманітарні та освітні проєкти.

Фото: Офіс віцепрем'єра у Фейсбуці