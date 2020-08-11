Україна готова бути основним партнером НАТО у Чорному морі - віцепрем'єрка

Україна готова бути основним партнером НАТО у Чорному морі - віцепрем'єрка

Укрінформ
Україна готова бути основним партнером Північноатлантичного альянсу у забезпеченні безпеки у Чорному морі. 

Як передає Укрінформ, про це віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила на зустрічі з послом Великої Британії Меліндою Сіммонс, повідомляє Офіс віцепрем'єра у Фейсбуці.

"У межах Програми розширених можливостей НАТО, партнером якої нещодавно стала Україна, ми сподіваємось на активізацію спільних зусиль для забезпечення безпеки у чорноморському регіоні, а також на тісну співпрацю щодо подолання гібридних загроз", - зазначила вона.

На зустрічі обговорили такі питання: прогрес та наступні кроки в узгодженні положень Угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю і партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії; участь України у реалізації Європейського зеленого курсу; важливість екологічно чистого й відповідального ставлення до довкілля й відновлення економіки після коронакризи; виконання Річної національної програми під егідою Комісії Україна-НАТО; посилення співпраці у рамках Платформи Україна-НАТО з протидії гібридній війні; порядок денний у досягненні гендерної рівності, протидії домашньому насиллю, зокрема важливість інформаційної роботи.

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Стефанішина також подякувала за постійне зростання обсягів технічної допомоги, яку уряд Великої Британії надає Україні для підтримки економічних реформ, безпеки, подолання наслідків агресії РФ на сході нашої країни, а також на гуманітарні та освітні проєкти.

Фото: Офіс віцепрем'єра у Фейсбуці

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