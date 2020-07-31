Україна планує модернізувати 10 пунктів пропуску на кордоні з ЄС - Стефанішина

Уряд визначив ключові проблемні питання функціонування пунктів пропуску на кордоні з ЄС, у програмах для їх розбудови, за якими Україна співпрацює з іншими країнами.

Про це заявила віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє Євроінтеграційний портал.

"Ми формуємо план роботи по кожному з пунктів пропуску. Це дасть сигнал, що ми налаштовані на співпрацю, та відкриє доступ до можливостей найбільших регіональних програм Європейського Союзу – Дунайської та Карпатської стратегій. Вони дозволять розвивати регіональну співпрацю загалом з ЄС і, зокрема, з країнами Карпатського та Дунайського регіону. Як тільки ми запустимо роботу на цих проблемних пунктах пропуску, то розблокуємо свою участь у значно ширших проєктах", – розповіла Стефанішина.

Віцепрем’єр також зазначила, що пунктів пропуску має стати більше, щоб людям було комфортніше перетинати кордон.

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За її словами, наразі обговорюються 10 пріоритетних пунктів вздовж кордону з Європейським Союзом, де існують спільні програми з країнами-сусідами.

"Друга складова – це спільний прикордонно-митний контроль. Це коли українські та, наприклад, словацькі прикордонники проводять спільний прикордонний митний контроль і не потрібно проходити повторну перевірку на кожній стороні. У нас вже є політичні домовленості з країнами-сусідами і Єврокомісією. Усе це допоможе спростити процедури, зменшити черги та збільшити пропускну спроможність кордону зі збереженням безпеки, – пояснила Стефанішина.