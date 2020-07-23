Стефанішина ініціює активізацію України у Стратегії ЄС для Карпатського регіону

“Уже кілька років як Україна приєдналася до Дунайської стратегії і Стратегії ЄС для Карпатського регіону, але я не бачу достатньої активності у цьому напрямку. Ми втратили чимало часу, тому доручаю негайно усім присутнім вжити всі необхідні кроки з українського боку і забезпечити належну роль України у цих ініціативах. Наша ціль - використати всі можливості, зокрема для розвитку транскордонного співробітництва", - сказала Стефанішина.

Вона наголосила, що необхідно відновити роботу в рамках міжурядових комісій з нашими сусідами державами-членами ЄС.

"Важливо також якнайшвидше відновити роботу відповідного Координаційного центру Дунайської стратегії та затвердити План заходів", - зазначила Стефанішина.

Віцепрем'єр-міністр підкреслила, що посилення транскордонного співробітництва України з країнами ЄС має велике значення як інструмент активізації економічних зв’язків та підвищення рівня життя громадян у прикордонних територіях України. Це також є важливим елементом втілення євроінтеграційних прагнень нашої країни.

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“Україна має стати пріоритетним партнером у реалізації нових програм прикордонного співробітництва між країнами Європейського Союзу та Східного партнерства. Саме тому Україна має продемонструвати більше результатів для формування розширеного діалогу з ЄС та державами, які беруть участь у реалізації спільних програм. Водночас, потрібно зробити додатковий акцент на залученні нових некредитних інструментів фінансування проєктів транскордонного співробітництва”, - наголосила віцепрем'єр-міністр.

Участь у засіданні взяли представники Секретаріату Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства інфраструктури, Міністерства розвитку громад та територій, Міністерства освіти і науки, Міністерства закордонних справ, Рахункової палати України, Державної аудиторської служби та інших.

Також повідомляється, що стратегія Європейського Союзу для Дунайського регіону була затверджена Радою ЄС 24 червня 2011 року. Вона спрямована на інфраструктурний, екологічний, соціально-економічний та інституційний розвиток регіону. Стратегія охоплює 9 країн ЄС – Німеччину, Австрію, Словаччину, Чехію, Угорщину, Словенію, Румунію, Хорватію, Болгарію, а також 5 країн, що не входять до його складу – Сербію, Боснію та Герцеговину, Чорногорію, Молдову та Україну. Фінансування реалізації проєктів у рамках Стратегії може бути здійснено за рахунок коштів наявних програм технічної допомоги ЄС та міжнародних фінансових організацій, національних бюджетів.

Фото: пресслужба віцепрем’єр-міністра