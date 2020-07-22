Провід Світового конґресу українців обговорив зі Стефанішиною співпрацю СКУ з урядом України

Провід Світового конґресу українців (СКУ) провів днями зустріч з віцепрем’єр-міністром України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною.

Про це йдеться на сайті СКУ.

«Сторони обговорили ряд важливих питань, серед яких окрему увагу приділили процесу європейської та євроатлантичної інтеграції України, викликам зовнішньої трудової міграції та співпраці Світового Конґресу Українців з урядом України. Сторони наголосили на історичній значущості набуття Україною статусу партнера розширених можливостей НАТО», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Світовий конґрес українців «послідовно продовжує адвокацію та розбудовує мережі друзів України у магістральних напрямах співпраці по лініях ЄС та НАТО».

Перший віцепрезидент СКУ Стефан Романів наголосив на необхідності тяглости і безперервності реформ в Україні.

У ході розмови учасники також розглянули питання зовнішньої трудової міграції та домовилися продовжити співпрацю в цьому напрямку. Зокрема, відзначили важливість питання, які піднімає Робоча групи СКУ з питань зовнішньої трудової міграції, зокрема щодо захисту прав українських трудових мігрантів та створення умов для їх повернення. Сторони обговорили пропозиції щодо можливих шляхів вирішення питань у цій сфері та висловили готовність до подальшої співпраці.

«Європейська та євроатлантична інтеграція України – одні з основних пріоритетів СКУ. Громадянське суспільство є активним учасником цих процесів. Тож світове українство й надалі сприятиме розбудові партнерства на підтримку України на всіх рівнях», – зазначив президент СКУ Павло Ґрод.