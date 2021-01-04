Командувач ВМС розповів про плани застосування безпілотників Bayraktar
Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа.
«Для застосування у Чорноморській та Азовській операційній зоні Bayraktar матимуть покращені тактико-технічні характеристики, наприклад, збільшену дальність польоту. Задіємо їх для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил як на березі, так і на морі», - зазначив Неїжпапа.
За його словами, Україна також має використовувати всі наявні способи отримання потрібних кораблів, тому домовилася про виробництво турецьких корветів типу ADA.
«Українські суднобудівні заводи повинні мати технології, що відповідають стандартам НАТО. А завдяки корвету типу ADA ми матимемо доступ до таких технологій. Справа у тім, що будівництво корветів типу ADA розпочнеться на турецькій верфі, після чого його добудовуватимуть на нашій, в Україні», – розповів командувач ВМС.
Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран та президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів.
Тоді ж Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.
Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.