Командувач ВМС розповів про плани застосування безпілотників Bayraktar

ВМС України очікують у 2021 році закупівлю для власних потреб турецьких безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar.

Як передає Укрінформ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

«Для застосування у Чорноморській та Азовській операційній зоні Bayraktar матимуть покращені тактико-технічні характеристики, наприклад, збільшену дальність польоту. Задіємо їх для висвітлення надводної обстановки, забезпечення дій сил як на березі, так і на морі», - зазначив Неїжпапа.

За його словами, Україна також має використовувати всі наявні способи отримання потрібних кораблів, тому домовилася про виробництво турецьких корветів типу ADA.

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«Українські суднобудівні заводи повинні мати технології, що відповідають стандартам НАТО. А завдяки корвету типу ADA ми матимемо доступ до таких технологій. Справа у тім, що будівництво корветів типу ADA розпочнеться на турецькій верфі, після чого його добудовуватимуть на нашій, в Україні», – розповів командувач ВМС.

Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран та президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів.

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Тоді ж Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.