Україна та Туреччина поділяться технологіями при виробництві дронів Bayraktar

Україна та Туреччина обмінюватимуться технологіями при спільному виробництві безпілотних літальних апаратів, зокрема, безпілотного комплексу Bayraktar TB2.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр оборони України Андрій Таран для представників турецької преси перед спільним засіданнями міністрів оборони і закордонних справ України та Туреччини у форматі "Квадрига", повідомляє Defence Express.

«Очільник українського оборонного відомства наголосив, що закупівля комплексів Bayraktar TB2 є економічно вигідною, а обмін технологіями при спільному виробництві безпілотних літальних апаратів буде взаємовигідним для обох сторін», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у свою чергу постачання комплексів Bayraktar TB2 будуть лише однією із частин багатосторонньої співпраці України та Туреччини зі зміцнення безпеки в Чорноморському регіоні, якій загрожують дії РФ.

"Підготовка Росією до розміщення ядерної зброї у Криму становить серйозну небезпеку для всієї Європи та цивілізованого світу. Спроба Російської Федерації встановити домінування в Чорноморському басейні є великою загрозою економіці України, Туреччини та інших європейських країн", — відзначив Таран.

Як повідомляв Укрінформ, за інформацією командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України Сергія Наєва, на анексованому півострові перебувають 32,5 тисячі солдатів РФ, з них 11,5 тисячі — сухопутне угруповання. Окрім того, на території окупованого Криму перебувають 200 російських бронемашин, 31 танк, 100 артилерійських систем, 34 вертольоти, 63 літаки, 684 одиниці військової техніки.

Також повідомлялось, що 14 грудня Міністерство оборони вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення.

Йдеться про передачу технологій та виробництво корветів і ударних безпілотних авіаційних комплексів для потреб Збройних Сил України.

У жовтні міністр оборони України Андрій Таран та президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали Меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів.

Тоді ж міністр оборони України Андрій Таран та міністр національної оборони Турецької Республіки Хулусі Акар підписали Рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки.

Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагорному Карабаху.

У 2021 році Україна планує закупити щонайменше п'ять комплексів Bayraktar TB2.

Україна та Туреччина уже ведуть спільному роботу по проекту ударного безпілотного літального апарату Akinci.