Міноборони може долучити ЄС до проєктів Програми структурованого співробітництва — Таран

Міноборони зацікавлене у співробітництві в рамках Програми структурованого співробітництва ЄС (PESCO), наразі українська сторона розглядає можливості залучення до певних її проєктів.

Про це йшлося під час зустрічі міністра оборони Андрія Тарана з Главою Представництва ЄС в Україні Матті Маасікасом, інформує Урядовий портал, передає Укрінформ.

«Таран наголосив, що оборонне відомство готове і надалі розширювати співробітництво з ЄС за всіма напрямками, зважаючи на європейські та євроатлантичні орієнтири України, закладені в Конституції. З цією метою оборонне відомство продовжує імплементацію комплексної оборонної реформи, спрямованої на посилення спроможностей ЗС України та досягнення критеріїв членства у Північноатлантичному Альянсі», - йдеться у повідомленні.

Окрім того, глава Міноборони поінформував іноземних представників про поточну безпекову ситуацію в районі проведення ООС. У цьому контексті Таран зазначив, що попри постійні порушення домовленостей з боку РФ, українська сторона дотримується взятих на себе зобов’язань.

Також міністр висловив вдячність представникам ЄС за послідовну підтримку нашої країни, в тому числі за комплексні заходи з надання допомоги регіонам, постраждалим від російської агресії.

Глава МОУ окремо привітав полковника Альгірдаса Норкуса (Литовська Республіка) з призначенням військовим представником ЄС в Україні та висловив сподівання на подальшу взаємовигідну співпрацю.

Програма Постійного структурованого співробітництва (Permanent Structured Cooperation, PESCO) була створена у 2017 році як відповідь на виклики сучасності у безпековій сфері. Участь у PESCO є добровільною. Наразі до неї долучилися 25 країн ЄС.

Як повідомлялось, Міноборони, ЗСУ забезпечили та наразі дотримуються п’ятий місяць поспіль режиму припинення вогню по всій лінії зіткнення згідно з домовленостями, які були досягнуті під час саміту «Нормандської четвірки» у Парижі 9 грудня минулого року, У МОУ запевняють, що реформа ЗСУ за стандартами НАТО є пріоритетом і запорукою перемоги у протистоянні з ворогом.

Фото: mil.gov.ua