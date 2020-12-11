На вступ до НАТО не можна сподіватися, поки в Україні існує олігархічна система – експерт

Експерт ГО «Центр стратегічних досліджень» Павло Жовніренко вважає, що на членство в НАТО не можна сподіватися, поки в Україні існує олігархічна система.

Таку думку він висловив на пресконференціі в Укрінформі на тему: «Україна-НАТО. Підсумки року: перспективи та очікування».

«Головна причина – це олігархічна система. При ній у нас не буде членства в НАТО, вони в цьому не зацікавлені. Вони самі, їхні гроші й діти перебувають фактично на Заході. А тут завдання – говорити, робити вигляд і все це пробуксовувати. Побажання тим, хто працює з Україною в питаннях євроатлантичної інтеграції – не вірити словам і звітам», - наголосив Жовніренко.

Він вважає, що ставлення до західних проєктів в Україні часто є споживацьким і контролюється олігархічними групами.

«Ставлення українського суспільства і влади до членства в НАТО – як до процесу, а не мети. Ми бачимо роками планування по відомствах. Вони готові писати ці плани і споживати мільйони західних грошей, але коли вони бачать, що ситуація може змінитися інституційно й Україна ось-ось вступає, то ситуація міняється. Євромайдан 14-го року якраз був результатом страху олігархічної системи, яка побачила, що підписання Асоціації з ЄС – це вже реальний контроль громадськості, контроль суспільства над рішеннями і верховенство права», - заявив Жовніренко.

На його думку, на добре оплачуваних західних проєктах в Україні «часто паразитують», коли не вигідно проводити реальні реформи, щоб не припинилося фінансування.

«Створюється проєкт, який добре фінансується європейцями, і метою реформування, наприклад, якогось міністерства. Створюється група фахівців, у яких мета - провести реформу. Але в них виникає питання: якщо ми проведемо цю реформу, і вона закінчиться – що ж буде з нами? Це стосується і євроатлантичної інтеграції», - сказав Жовніренко.

Він запропонував західним партнерам допомогу громадських організацій у контролю за витратами їхніх коштів.