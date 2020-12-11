НАТО не планує жодних спільних навчань з Росією – речник Альянсу

Північноатлантичний Альянс після агресії Росії проти України припинив практичне військове співробітництво з Російською Федерацією і не планує жодних спільних навчань з цією країною.

Про це йдеться у повідомленні речника НАТО Оани Лунгеску у відповідь на письмовий запит Укрінформу щодо поширеної вчора у російських ЗМІ інформації про те, що кораблі ВМФ Росії вперше за останні 10 років у грудні 2021 року у водах поблизу Пакистану проведуть спільні навчання з військовими кораблями країн НАТО.

«НАТО не має планів на проведення жодних навчань з Росією. Наша практична співпраця залишається зупиненою внаслідок незаконної та невиправданої анексії Криму у України в 2014 році», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, в аналітичній доповіді «НАТО 2030», яка була оприлюднена у грудні, Росія визначається як джерело найглибшого геополітичного виклику для усього Альянсу. Ця країна продовжує агресію проти України та у Грузії, нарощує військову присутність у високих широтах Півночі та у Північній Атлантиці, а також військово-повітряні та військово-морські спроможності у Баренцевому морі, на Балтиці, у Чорному та Середземному морях.

По відношенню до Росії НАТО проводить двоєдину політику: з одного боку – стримування та оборони, а з іншого, - підтримує відкритими канали зв’язку для уникнення непорозумінь або нещасних випадків.