У Туреччині випробували безпілотник із українським двигуном

У Туреччині пройшли чергові успішні випробування безпілотного літального апарату Akinci з двигуном українського виробництва.

Як передає Укрінформ, про це повідомив технічний директор турецької авіабудівельної компанії Baykar Сельджук Байрактар у Tвітері.

«Випробування продовжуються... Сьогодні вперше без управління з наземної станції було успішно здійснено повністю автономні зліт та посадку», - поінформував Байрактар.

Випробування пройшли на аеродромі в Чорлу, що на північному заході країни, неподалік Стамбула.

«Нами було проведено тестування на ідентифікацію систем на середній висоті 20 тисяч футів. Пізніше було проведено посадку на віддаленому аеродромі… Після неї БПЛА здійснив повторний зліт та повернувся до Чорлу», - уточнив деталі випробування технічний директор Baykar.

#AKINCI:

Testlerine devam ediyor... 🐳



Bugün ilk defa;

Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak

meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi.



Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/3oQQWlRG4s — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 4, 2020

Він висловив сподівання, що БПЛА Akinci зроблять великий внесок в обороноздатність Туреччини. У планах розпочати постачання Збройним силам Туреччини цих безпілотників вже в кінці цього року.

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Як повідомлялося, перша демонстрація ударного безпілотного літального апарата нового покоління Akıncı - спільної розробки України і Туреччини - відбулася в рамках виставки авіаційної та аерокосмічної техніки Teknofest-2019 у Стамбулі у вересні минулого року.

Пізніше компанія Baykar Defence зняла документальний фільм про безпілотник Akıncı - один із найуспішніших проєктів українсько-турецької співпраці в оборонній сфері.