У Туреччині випробували безпілотник із українським двигуном
Як передає Укрінформ, про це повідомив технічний директор турецької авіабудівельної компанії Baykar Сельджук Байрактар у Tвітері.
«Випробування продовжуються... Сьогодні вперше без управління з наземної станції було успішно здійснено повністю автономні зліт та посадку», - поінформував Байрактар.
Випробування пройшли на аеродромі в Чорлу, що на північному заході країни, неподалік Стамбула.
«Нами було проведено тестування на ідентифікацію систем на середній висоті 20 тисяч футів. Пізніше було проведено посадку на віддаленому аеродромі… Після неї БПЛА здійснив повторний зліт та повернувся до Чорлу», - уточнив деталі випробування технічний директор Baykar.
#AKINCI:— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) November 4, 2020
Testlerine devam ediyor... 🐳
Bugün ilk defa;
Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak
meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi.
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/3oQQWlRG4s
Він висловив сподівання, що БПЛА Akinci зроблять великий внесок в обороноздатність Туреччини. У планах розпочати постачання Збройним силам Туреччини цих безпілотників вже в кінці цього року.
Як повідомлялося, перша демонстрація ударного безпілотного літального апарата нового покоління Akıncı - спільної розробки України і Туреччини - відбулася в рамках виставки авіаційної та аерокосмічної техніки Teknofest-2019 у Стамбулі у вересні минулого року.
Пізніше компанія Baykar Defence зняла документальний фільм про безпілотник Akıncı - один із найуспішніших проєктів українсько-турецької співпраці в оборонній сфері.