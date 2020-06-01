У Туреччині зняли фільм про безпілотник з українським двигуном

Компанія Baykar Defence зняла документальний фільм про безпілотник Akıncı - один із найуспішніших проєктів українсько-турецької співпраці в оборонній сфері.

Про це у Facebook повідомляє Посольство України в Турецькій Республіці з посиланням на концерн «Укроборонпром».

«Наші турецькі партнери з Baykar Defence опублікували документальний фільм про створення важкого ударного безпілотника Akıncı. Пишаємося, що цю машину підіймають в небо українські двигуни АІ450Т від ДП «Івченко-Прогрес», - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що головним призначенням Akıncı є оперативно-стратегічна повітряна розвідка, а також завдання авіаційних ударів по об’єктах супротивника. Цей новітній безпілотник створено на базі спільного українсько-турецького підприємства Black Sea Shield.

Як повідомлялося, перша демонстрація ударного безпілотного літального апарата нового покоління Akıncı - спільної розробки України і Туреччини - відбулася в рамках виставки авіаційної та аерокосмічної техніки Teknofest-2019 у Стамбулі у вересні минулого року.

3-4 листопада 2018 року у Туреччині була підписана угода про закупівлю безпілотників для ЗСУ. Контракт передбачав постачання шести бойових дронів Bayraktar TB2, двох станцій управління та 200 керованих ракет. Угода також включала комплект запасних частин, сервісний супровід, навчання персоналу. Вартість контракту - $69 мільйонів.