ВМС України і Британії провели у Чорному морі спільні навчання PASSEX

В акваторії Чорного моря Військово-морські сили України та Великої Британії провели спільне тренування типу PASSEX.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«У північно-західній частині Чорного моря спільна корабельно-катерна тактична група Військово-морських сил України та Королівства Великої Британії провела тренування типу PASSEX», - ідеться в повідомленні.

Метою заходу було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, вдосконалення навченості та взаємосумісності екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів Північноатлантичного Альянсу. Окрім надводних бойових одиниць, до навчань залучався вертоліт Мі-14 морської авіаційної бригади національного флоту.

У Міноборони зазначають, що дводенне тренування проходило у декілька етапів, зокрема, корабельно-катерною групою було відпрацьовано маневрування в строях та ордерах, організацію протиповітряної оборони, відбиття атак швидкісних малорозмірних плавзасобів умовного противника, постановка димової завіси тощо. Під час виконання спільних елементів основна увага приділялась підвищенню взаємосумісності та злагодженості дій екіпажів.

«Постійна участь сил українського флоту в тренуваннях типу PASSEX дає змогу для вдосконалення майстерності, морської виучки, обміну досвідом та опанування стандартів НАТО. Адже, одним із дієвих шляхів досягнення оперативної і технічної сумісності з флотами держав-членів Альянсу проходить саме через площину відпрацювання спільних дій з іноземними кораблями в морі», - зазначив командувач Військово-морських сил ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа.

За його словами тренування типу PASSEX - це досвід, задля готовності разом стати на захист безпеки, стабільності та миру в Чорноморському регіоні.

Крім того, на переході морем особовим складом було відпрацьовано корабельні навчання з передачі вантажів повітряним і траверзним способом, ведення розвідки, висвітлення морської обстановки в районах інтенсивного цивільного судноплавства та проведено пошуково-рятувальну операцію.

У відомстві зауважили, що комунікація між екіпажами корабельно-катерної групи здійснювалась виключно англійською мовою відповідно до міжнародної системи сигналів MTP. За ходом тренувань типу PASSEX активно спостерігали кораблі Чорноморського флоту РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 19 квітня в акваторії Чорного моря українські та румунські ВМС провели спільні навчання типу PASSEX.

Фото: пресслужба Міністерства оборони України