Однією з найважливіших тем розмови Зеленського і Байдена був Nord Stream 2 - ОП

Однією із найважливіших тем у сьогоднішній розмові президентів України і США Володимира Зеленського та Джо Байдена був запуск російського газопроводу Nord Stream 2.

Про це сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

«Безумовно, одна з найважливіших тем у розмові президентів Зеленського і Байдена, яка відбулась сьогодні, – це будівництво «Північного потоку 2». Президент Зеленський наголосив на тому, що це не економічний проєкт, а очевидна загроза безпеці. Президент Байден своєю чергою підтвердив безпекові гарантії для України в максимально широкому сенсі цього слова», - поінформував Подоляк.

Загалом, за його словами, розмова була дуже змістовною, дуже конкретною і тривала довше, ніж було заплановано.

Читайте також: Байден запросив Зеленського відвідати Білий дім

«Обговорили увесь спектр актуальних тем – війну на Донбасі, інтеграцію в НАТО, реформування України, політику деолігархізації в Україні. Ключове: Президент Байден запросив Президента Зеленського відвідати Вашингтон вже у липні. Тож, контакти між президентами продовжаться і в форматі особистої зустрічі», - підсумував Подоляк.

Як повідомлялося, 7 червня Зеленський і Байден провели телефонні переговори, під час яких американський лідер запросив українського колегу відвідати Білий дім цього літа.

За словами помічника Президента США з питань національної безпеки Джейка Саллівана, ця телефонна розмова була запланована як спілкування з українським лідером перед тим, як Байден вирушить до Європи та зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним у Женеві.

Раніше Зеленський в інтерв'ю Axios порівняв відмову Байдена від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво «Північного потоку 2», з грою американського баскетболіста Майкла Джордана.

Президент України наголосив, що був здивований рішенням Байдена не перешкоджати закінченню будівництва «Північного потоку 2», який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Зеленський додав, що дізнався зі ЗМІ про таке рішення, і назвав цей газопровід «зброєю в руках Росії».

Фото: DPA