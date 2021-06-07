Звільнення від санкцій оператора Nord Stream 2 має «практичне значення» - Блінкен

Адміністрація США досі вважає «фундаментально поганою ідеєю» будівництво російського газопроводу до Німеччини та може в будь-який момент скасувати звільнення від санкцій для компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора.

Про це заявив у понеділок під час слухань у Комітеті в міжнародних справах Палати представників держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє власкор Укрінформу.

«Кілька тижнів тому, 19 травня, ми насправді ввели санкції проти 13-ти суден й чотирьох компаній, а це більше, ніж ми коли-небудь вводили за актом PEESA (Акт на підтримку енергетичної безпеки Європи – ред.)», - зауважив глава Держдепартаменту США, коментуючи запитання конгресмена Браяна Фітцпатріка щодо позиції уряду відносно Nord Stream 2.

Крім того, Блінкен нагадав, що було видане звільнення від санкцій для компанії Nord Stream 2 AG та її гендиректора. «Це звільнення може бути скасоване», - підкреслив держсекретар США.

Він пояснив, що причина, чому Вашингтон вивів з-під санкцій оператора Nord Stream 2, має «практичне значення». Він нагадав, що будівництво газопроводу почалося в 2010 році, і на момент, коли нова адміністрація США набула повноважень, проєкт був завершений на 90%. Тобто, за словами Блінкена, враховуючи майже завершене будівництво проєкту, в Держдепартаменті США дійшли висновку, що санкції проти Nord Stream 2 AG не завадили б Росії добудувати трубопровід.

Водночас він підкреслив, що Nord Stream 2 є «фундаментально поганою ідеєю», однак рішення було ухвалене з урахуванням необхідності подальшого діалогу з Німеччиною по широкому колу питань. «Зараз Німеччина сідає за стіл (переговорів – ред.), і ми активно з ними взаємодіємо, щоб подивитися, що можна, потрібно, і я вважаю, що ми мусимо зробити», - зауважив Блінкен.

Як повідомляв Укрінформ, у травні адміністрація США на вимогу законодавчих актів PEESA, PEESCA та CAATSA запровадила санкції проти чотирьох організацій й 13-ти суден з Росії, які продовжують брати участь у будівництві проєкту Nord Stream 2. Водночас у Держдепартаменті зазначили, що не вводитимуть обмежень проти Nord Stream 2 AG, її корпоративних співробітників, а також її гендиректора Маттіаса Варніга, мотивувавши це «інтересами національної безпеки» США.