Байден ще може зупинити реалізацію Nord Stream 2 - ОП

Тему будівництва газопроводу "Північний потік - 2" було б справедливо обговорити на переговорах президентів України і США перед тим, як відбудеться зустріч лідерів Америки та Росії.

Таку думку висловив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

"Тема будівництва "Північного потоку-2" не повинна бути суто кабінетною, суто політичною. Це те, про що має бути розмова і за участі журналістів, і за участі представників громадянського суспільства. Щоб ні у кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проєкту мине без наслідків. Зокрема, і цю тему було б справедливо обговорити на переговорах між президентами України і США перед тим, як відбудеться саміт лідерів Америки та Росії", - сказав він.

Подоляк висловив здивування тим, що окремі учасники політичного життя в Україні "намагаються підв'язати свої особисті кар'єрні вигоди під вирішення такого стратегічного питання, як будівництво "Північного потоку-2".

"Це точно більше, ніж кар'єра, скажімо, ексглави Нафтогазу Коболєва або будь-яке інше кон'юнктурне питання", - вважає він.

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Подоляк зазначив, що Президент Володимир Зеленський зараз надзвичайно активно працює на зовнішніх політичних ринках, просуваючи аргументи України з того чи іншого питання глобального порядку.

"Розлоге інтерв'ю американському виданню Axios - з цього розряду. Позиція України напередодні двостороннього саміту Байден/Путін у Женеві. Так ось, ключове: закінчення будівництва "Північного потоку-2" абсолютно точно доводить, наскільки велика дистанція між тим, що говорять західні політики, і тим, що вони роблять. Зараз вирішальна мить: коли президент Байден ще може застосувати наявні у нього інструменти для того, щоб зупинити реалізацію "Північного потоку-2", - вважає радник керівника ОП.

На його думку, ціна відповіді на питання, чи зробить це президент США, "дуже висока".

Як наголосив Подоляк, це не тільки загроза для України як транзитера російського газу, не тільки ослаблення стримування Росії, яке не дозволяє розширити агресію проти України та інших країн Східної Європи, але це й вибір - переможе чи програє Захід у протистоянні з Росією.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios порівняв відмову президента США Джо Байдена від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво "Північного потоку-2", з грою американського баскетболіста Майкла Джордана.

Президент України наголосив, що був здивований рішенням Байдена не перешкоджати закінченню будівництва "Північного потоку-2", який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Зеленський додав, що дізнався зі ЗМІ про таке рішення, і назвав "Північний потік-2" "зброєю в руках Росії".

Зеленський також висловив готовність зустрітися з президентом США до його саміту з главою РФ Володимиром Путіним 16 червня.

Раніше адміністрація президента Байдена відмовилася продовжувати санкції проти компаній, які будують спірний газопровід між Росією і Німеччиною.

США також призупинять санкції і проти керівника Nord Stream 2 AG і союзника президента РФ Володимира Путіна Матіаса Варнінга, колишнього офіцера "Штазі".

Рішення про це було озвучене у звіті Держдепартаменту в Конгресі, яке зазнало критики.