Зеленський порівняв рішення Байдена про Nord Stream 2 з грою Майкла Джордана

Президент України Володимир Зеленський порівняв відмову президента США Джо Байдена від санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, відповідальної за будівництво «Північного потоку-2», з грою американського баскетболіста Майкла Джордана.

Про це Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, передає Укрінформ.

За словами Зеленського, Майкл Джордан — його улюблений гравець в баскетбол, і що саме його тактику застосовує Джо Байден у ситуації з «Північним потоком-2».

«Це нагадує мені, як грав раніше Майкл Джордан... Він дуже часто заманював опонента, іноді демонструючи удавану слабкість або навіть ознаки хвороби. Він мав багато різних секретних трюків, щоб змусити суперника розслабитися і нав’язати йому його власну тактику і помилкове відчуття близької перемоги. А в потрібний момент Джордан кардинально змінював тактику, і здобував перемогу в останню хвилину… Тому я все-таки вірю, що Байден – це Джордан в політиці», — пояснив Зеленський своє бачення щодо скасування санкцій.

Він додав, що йому б хотілося вірити, що це все частина тактики Байдена. «Якщо це не так, то буде дуже шкода не тільки мені, але і США, в чому я впевнений. Буде відчуття, що в цих умовах у Росії буде відмінна можливість взяти верх над США», - сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що був здивований рішенням Джо Байдена не перешкоджати закінченню будівництва “Північного потоку-2”, який Україна розглядає як серйозну загрозу своїй нацбезпеці. Зеленський додав, що дізнався зі ЗМІ про таке рішення і назвав “Північний потік- 2” «зброєю в руках Росії».

Зеленський також висловив готовність зустрітися з президентом США до його саміту з главою РФ Володимиром Путіним 16 червня.

«Розумію, що через наявні у Байдена плани і його жорсткий графік, це може не відбутися, але вибір залишається тільки за ним. Будучи гарантом Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю (Путіна і Байдена - ред.) (...) Я впевнений, що якийсь контакт між нами, в тій чи іншій формі, цілком можливий», - сказав Зеленський.

Як повідомило видання Axios із посиланням на власні джерела в адміністрації президента США, Білий дім мав наміри запросити Зеленського до Вашингтона.

Зазначається, що візит планувався перед зустріччю Байдена з російським президентом Путіним, але рішення було скасовано, оскільки звільнення Коболєва з «Нафтогазу» здалося США «відкатом в антикорупційних намаганнях» України.

Як повідомлялося, адміністрація президента Байдена відмовилася подовжувати санкції проти компаній, що будують суперечливий газопровід між Росією та Німеччиною.

США також призупинять санкції і проти керівника Nord Stream 2 AG і союзника президента Путіна Матіаса Варнінга, колишнього офіцера «Штазі».

Рішення про це було озвучене у звіті Держдепартаменту в Конгресі, яке піддалося критиці.