Десятки людей зібралися в суботу у Відні для участі в акцію протесту проти диктаторського режиму Олександра Лукашенка у Білорусі.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Акція під назвою "Зупиніть режим у Білорусі" пройшла на Площі прав людини в центральній частині столиці Австрії. Вона була організована білорусами, які мешкають у Відні, але до неї також доєдналися і представники інших національностей, у тому числі й українці.

"Кількість політичних в’язнів у Білорусі зростає щоденно. Позавчора до багатьох років у колонії було засуджено 12 людей, а вчора – 10. В ув’язненні над ними знущаються, щодо них застосовують тортури. Доходить навіть до смертей – декілька днів тому в ув’язненні помер активіст Вітольд Ашурок", - зазначила у своєму виступі представниця білоруської діаспори Відня.

Вона закликала міжнародну спільноту не мовчати з приводу масових порушень прав людини у Білорусі, а зробити все можливе для їх зупинення: "Якщо просто спостерігати й нічого не робити – то це буде співучасть. Настав час для європейської солідарності".

Свою підтримку білоруському народу прийшли висловити політики з майже усіх парламентських партій країни, які у своїх виступах рішуче засудили порушення прав людини у Білорусі та переслідування опозиції з боку режиму Лукашенка. Зокрема, пролунали слова про необхідність створення європейського законодавства на кшталт "Акту Магнітського", яке б передбачало санкції проти усіх представників режиму Лукашенка, причетних до переслідувань та порушень прав людини.

У Відні відбулась акція протесту проти режиму Лукашенка // Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Також зі словами на підтримку білоруського народу виступив посол України в Австрії Олександр Щерба. Дипломат повідомив, що в Україні глибоко занепокоєні подіями у Білорусі, а в якості реакції на брутальні дії режиму Лукашенка вже вжили санкції та готують нові.

"Ми демонструємо, що не будемо бездіяльно спостерігати. І якщо Європа разом реагуватиме, то, сподіваюсь, Лукашенко і Путін це відчують", - заявив він.

Як повідомлялося, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що 29 травня по всьому світу відбудеться Глобальний пікет солідарності з Білоруссю, в якому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки були заарештовані активіст і опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

У ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair і вимагають звільнити Протасевича.