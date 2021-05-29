У Ризі відбувся пікет-флешмоб солідарності з Білоруссю
Про це повідомили кореспонденту Укрінформу організатори акції.
«Зараз, коли дипломати лукашенківського режиму вислані з Риги, проводити акцію біля посольства Білорусі в Ризі немає сенсу. Тому ми провели акцію на «площі ді-джеїв». Згідно з карантинними правилами в ній брали участь 10 осіб. Вони тримали в руках фотографії опозиціонерів, убитих в Білорусі», - розповів один з організаторів.
Як повідомлялося, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що 29 травня по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю, в якому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора.
Акції відбулися сьогодні в різних містах Європи, зокрема в Берліні. А на будівлі Ризької думи вивісили біло-червоно-білий прапор.
23 травня білоруська влада примусово посадила літак компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки літака були заарештовані активіст і опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега, які летіли в ньому.
У ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair і вимагають звільнити Протасевича.