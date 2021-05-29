У Ризі відбувся пікет-флешмоб солідарності з Білоруссю

У рамках Глобального пікету солідарності з Білоруссю активісти в Латвії провели в Ризі пікет-флешмоб на «площі ді-джеїв», облаштованій за аналогією з мінською «площею змін».

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу організатори акції.

«Зараз, коли дипломати лукашенківського режиму вислані з Риги, проводити акцію біля посольства Білорусі в Ризі немає сенсу. Тому ми провели акцію на «площі ді-джеїв». Згідно з карантинними правилами в ній брали участь 10 осіб. Вони тримали в руках фотографії опозиціонерів, убитих в Білорусі», - розповів один з організаторів.

За його словами, на акцію прийшло більше людей, але щоб не перевищити дозволену кількість учасників, вони прогулювалися в стороні, пояснюючи перехожим суть заходу. Читайте також: Європа вивішує біло-червоно-білі прапори: як країни підтримують Білорусь «Площа змін/площа ді-джеїв» - одне зі знаменитих місць мінських протестів, розташоване в спальному районі білоруської столиці. З ним пов'язана ціла низка резонансних подій. Після того, як в Мінську вона була «зачищена», білоруські активісти в Ризі вирішили створити свою «площу ді-джеїв». Їм дозволили це зробити в центрі міста біля Національного художнього музею. На одній стороні трансформаторної будки зробили мурал, як було на мінській «площі змін», а на іншій стіні наклеїли фото мінських протестів.

Як повідомлялося, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що 29 травня по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю, в якому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора.

Акції відбулися сьогодні в різних містах Європи, зокрема в Берліні. А на будівлі Ризької думи вивісили біло-червоно-білий прапор.

23 травня білоруська влада примусово посадила літак компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки літака були заарештовані активіст і опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега, які летіли в ньому.

У ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair і вимагають звільнити Протасевича.