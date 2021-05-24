Літак Lufthansa залишає аеропорт Мінська - «замінування» не підтвердилося

У мінському аеропорту заявили, що повідомлення про теракт у літаку авіакомпанії Lufthansa, яке надійшло раніше на їх електронну пошту, не підтвердилося.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Telegram-канал аеропорту.

Зазначається, що на цей час всі необхідні заходи щодо огляду пасажирів, багажу і повітряного судна завершено.

Борт готується до вильоту, здійснюється завантаження багажу, оголошено посадку на рейс LH1487 авіакомпанії Lufthansa Мінськ-Франкфурт.

Читайте також: У Фінляндії назвали непереконливими пояснення Мінська щодо захоплення літака

Національний аеропорт Мінськ працює в штатному режимі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше, у понеділок, мінський аеропорт поінформував, що на електронну пошту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити теракт на рейсі LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ-Франкфурт, внаслідок чого всіх пасажирів висадили і повторно здійснили огляд.

Повідомляється, що всіх пасажирів літака Lufthansa вивели після посадки і відправили на повторний огляд. Всередину літака запустили кінологів з собаками.

Серед пасажирів рейсу - частина жіночої баскетбольної збірної Білорусі, повідомляв Telegram-канал Nexta.

Пізніше стало відомо, що рейс Мінськ-Франкфурт, який повинен був вилетіти о 14:20, зник з розкладу на сайті аеропорту.

У неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити у Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

В інтернеті з'явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair. Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

В білоруській опозиції зазначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега). Сапега зараз перебуває в ІТТ Окрестіно в Мінську.