У Мінську з літака Lufthansa висадили всіх пасажирів - ЗМІ

У Національному аеропорту Мінська з літака авіакомпанії Lufthansa, який прямував до Франкфурта, висадили всіх пасажирів для повторного огляду речей.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на телеграм-канал Белсату.

Пізніше стало відомо, що рейс Мінськ-Франкфурт, виліт якого був запланований на 14:20, зник з розкладу на сайті Національного аеропорту.

Зазначається, що нікого не пускають на борт.

Ще не відомо, чи пов'язаний цей інцидент із затриманням білоруського опозиційного блогера Романа Протасевича 23 травня.

Подробиці того, що відбувається, з'ясовуються.

У заяві Національного аеропорту Мінська йдеться, що нічого екстраординарного не відбувається. Там порекомендували зв'язатися з Lufthansa.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції наголошували на тому, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).