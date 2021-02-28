Навального етапували в колонію й відправили на карантин

Російського опозиціонера Олексія Навального, доставленого до виправної колонії у місті Покров у Владимирській області, поміщено на карантин.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на відповідального секретаря Громадської спостережної комісії Москви Олексія Мельникова.

«У нас є стовідсоткова інформація, що Навальний прибув до Владимирської області для відбування покарання. Деякий час він перебуватиме на карантині, потім його переведуть у загін», - повідомив він.

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Минулого тижня про етапування російського опозиційного політика Олексія Навального з московського СІЗО-1 «Матросская тишина» повідомив його адвокат Вадим Кобзєв. Пізніше директор Федеральної служби виконання покарань РФ Олександр Калашников підтвердив, що Навальний етапований в колонію, і пообіцяв, що ФСВП забезпечить йому нормальні умови.

27 лютого джерела кількох ЗМІ повідомили, що, нібито, опозиціонера відправлено до ВК-2 у Владимирській області, де раніше відбував покарання Костянтин Котов, активіст, який підтримував українських політв'язнів у РФ, засуджений за "дадінською статтею". Як розповідав Котов в інтерв'ю російським ЗМІ, в цій колонії загального режиму досить жорсткі умови тримання: «Новачків відправляють до так званого карантинного загону, де ганяють по плацу і змушують вчити привітання: засуджений такий-то, такого-то року народження, початок терміну, кінець терміну. Ще їм дають мітлу і змушують сказати на камеру, що вони не згодні зі злодійськими порядками та працюватимуть на благоустрої території».

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Як повідомляв Укрінформ, у четвер російському опозиціонеру Олексію Навальному присудили премію мужності Женевського форуму з прав людини та демократії. У суботу Навальний отримав премію фонду Бориса Нємцова «за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей у Росії».

17 січня Навального затримали в зоні паспортного контролю аеропорту "Шереметьєво", коли він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новачок" наприкінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він має відбути три з половиною роки позбавлення волі за вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).