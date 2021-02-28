Навальному присудили премію Нємцова за сміливість
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті фонду.
«Співзасновники та Рада Фонду Бориса Нємцова за свободу своїм рішенням присудили політику Олексію Навальному премію Бориса Нємцова за сміливість у відстоюванні демократичних цінностей у Росії», - йдеться у повідомленні Фонду Нємцова.
При цьому наголошується, що Навальний «не тільки продемонстрував неймовірну особисту мужність, а й зробив величезний внесок у викриття корупції та підвищення рівня участі громадян у процедурах, які ще збереглися у Росії». Тому «за роки своєї роботи він став найвпливовішим опозиційним політиком Росії і символом опору тиранії у світі».
Фонд Нємцова зажадав негайного звільнення Олексія Навального.
У 2020 році лауреатом премії фонду Бориса Нємцова став Костянтин Котов - активіст, який підтримував українських політв'язнів у РФ, засуджений по «дадінській статті».
Нещодавно Олексій Навальний став лауреатом премії Женевського форуму з прав людини і демократії.
У лютому суд замінив Навальному умовний термін на реальний по справі «Ів Роше». З урахуванням часу, проведеного у СІЗО і під домашнім арештом, Навальний повинен буде провести у колонії два з половиною роки.
Кілька днів тому Навального етапували з СІЗО «Матросская тишина». 27 лютого джерела кількох ЗМІ повідомили, що опозиціонера нібито відправили у ВК-2 у Володимирській області, де раніше відбував покарання Костянтин Котов.