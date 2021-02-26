Потураєв звернув увагу ПА ОБСЄ на прославляння Гітлера російським пропагандистом

Українська делегація в ПА ОБСЄ привернула увагу представників інших країн до факту прославляння Гітлера провідним російським пропагандистом Володимиром Соловйовим.

Як передає кореспондент Укрінформу, це відбулося у четвер під час засідання загального комітету з питань політики та безпеки Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

"Провідний російський телеведучий, який раніше вже виступив на підтримку Беніто Муссоліні, минулого тижня на своєму найбільшому в Росії телевізійному шоу також висловився на підтримку Адольфа Гітлера! У своєму шоу він наголошував, що Гітлер викликає набагато більше поваги, ніж Олексій Навальний - людина, яку російська влада ледь не вбила. Хіба це - не насміхання?", - заявив голова делегації Верховної Ради України в Парламентській Асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв.

Крім того, народний депутат указав, що у складі делегації РФ у ПА ОБСЄ "досі є людина, яка обвинувачується у сексуальному домаганні" – маючи на увазі, вочевидь, депутата Держдуми Леоніда Слуцького.

Висловлювання Потураєва цілком слушні у контексті цьогорічної сесії, на якій велику увагу приділено обговоренню таких питань, як права жінок та зростання антисемітизму.

Як повідомляв Укрінформ, російський телеведучий-пропагандист Володимир Соловйов 15 лютого в ефірі телеканалу "Росія-1" порівняв політика Олексія Навального з Адольфом Гітлером і нацистським диверсантом Отто Скорцені, назвавши останніх "сміливими" людьми. Так, за словами Соловйова, Гітлер "був дуже сміливою людиною" і "воював звитяжно під час Першої світової війни".

Невдовзі Латвія оголосила про включення Соловйова до списку осіб, перебування яких на території країни є небажаним, через "глорифікацію нацизму в будь-якій формі".