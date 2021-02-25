Навальний отримав премію Женевського форуму з прав людини

Російському опозиціонеру Олексію Навальному присудили премію мужності Женевського форуму з прав людини і демократії.

Як передає Укрінформ, відповідний інформаційний лист опубліковано в блозі Навального.

У листі організаторів форуму йдеться, що Навальний «був обраний за те, що надихає світ своєю мужністю в боротьбі за справедливість і громадянські права». Організатори форуму висловили сподівання на те, що він «буде незабаром звільнений, зможе отримати нагороду особисто і дати відеоінтерв'ю перед врученням».

Повідомляється, що вручення премії відбудеться в червні цього року. Якщо Навальний перебуватиме в ув'язненні, організатори планують запросити на вручення премії «когось із членів його родини, наприклад, Дар'ю Навальну».

Женевський форум з прав людини проводиться щорічно з 2009 року напередодні засідання Ради ООН з прав людини. Форум організовують 25 правозахисних неурядових організацій, які також щорічно вручають Премію у галузі захисту прав жінок. У 2018 року лауреатом Премії мужності став опозиціонер Володимир Кара-Мурза.

Інформаційний лист Форуму був направлений на ім'я керівника штабів Навального Леоніда Волкова.

17 січня Навального затримали в зоні паспортного контролю аеропорту «Шереметьєво», коли він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи «Новічок» в кінці серпня 2020 року.

2 лютого суд замінив Навальному умовний термін у справі «Ів Роше» на реальний. Таким чином, він повинен відбути три з половиною роки позбавлення волі з вирахуванням терміну, проведеного під домашнім арештом (близько 10 місяців).