Австрія виступає за «зважені» санкції через Навального

Через розвиток подій навколо критика Кремля Олексія Навального, міністри закордонних справ ЄС, швидше за все, приймуть нові санкції проти Москви.

Однак міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг в інтерв’ю німецькому виданню Welt am Sonntag застерігає від поспішних дій, передає Укрінформ.

У понеділок, за словами дипломата, це питання обговорюватиметься на Раді міністрів закордонних справ. «Обмежувальні заходи, скоріш за все, будуть включати цілеспрямовані санкції проти фізичних осіб у рамках новоствореного режиму санкцій щодо прав людини», - пояснив Шалленберг.

Міністри закордонних справ, найімовірніше, попросять Європейську службу зовнішніх дій надати перелік осіб та організацій, щодо яких можуть бути застосовані заборони на в'їзд та замороження майна. Шалленберг очікує, що таку пропозицію підтримає широка більшість його колег.

Глава австрійського МЗС закликав до єдності членів ЄС у питанні протистояння Росії.

Водночас він зазначив, що нові обмежувальні заходи та списки мають бути «політично продуманими» та такими, до яких не може виникнути юридичних питань. Адже, зауважив він, раніше деякі особи через суди добивалися скасування санкцій поти себе через брак необхідних доказів.

Дипломат також визнав необхідність продовжувати співпрацювати з Москвою «де це можливо», адже РФ – це сусід, від якого ЄС не може відмовитися.

Нагадаємо, на початку лютого кремлівський критик був засуджений до трьох з половиною років таборів. У суботу апеляцію захисників Навального було відхилено.