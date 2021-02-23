Реакцією ЄС на арешт Навального має бути вихід з Nord Stream 2 – євродепутат

Нові санкції у зв’язку зі справою Навального повинні поширюватися і на олігархів з оточення президента РФ Володимира Путіна, а також передбачати вихід європейських партнерів з російського проєкту газопроводу Nord Stream 2.

Як передає Укрінформ, відповідні коментарі окремих депутатів Європарламенту від Австрії поширило у понеділок "Австрійське агентство преси" (АРА).

"ЄС повинен прийняти важке рішення та вийти з трубопроводу Nord Stream 2", - заявив євродепутат від австрійських "Зелених", співголова Європейської партії зелених Томас Вайтц, коментуючи погодження Радою міністрів ЄС санкцій через арешт російського опозиціонера Олексія Навального.

На його переконання, ті ж санкції, які були погоджені Радою міністрів ЄС у понеділок, є лише "невеликим ударом по рукам" і не матимуть вплив на Путіна.

Очільник делегації Австрійської соціал-демократичної партії у Європарламенті Андреас Шідер також висловився за жорсткіші санкції через арешт Кремлем Навального.

"У будь-якому випадку нові санкції також повинні бути застосовані й стосовно олігархів-мільярдерів з найближчого оточення прибічників Путіна, інакше вони не матимуть ефекту", - наголосив євродепутат.

За його словами, поведінка керівництва РФ як всередині країни, так і закордоном "не може бути нічим виправдана".

Депутат Європарламенту від Австрійської народної партії Лукас Мандл також привітав схвалення санкцій ЄС у зв’язку зі справою Навального. На його переконання, потрібно і надалі зберігати відкритими канали зв’язку з Москвою, але, водночас, "вживати санкцій щоразу при перетині "червоних ліній".

Читайте також: Рада міністрів ЄС погодила санкції через арешт Навального

Як повідомляв Укрінформ, міністри закордонних справ країн-членів ЄС прийняли у понеділок політичне рішення щодо застосування обмежувальних заходів проти чотирьох посадовців РФ, які були причетними до протиправних дій проти опозиційного політика Олексія Навального і його арешту, а також до придушення мирних демонстрацій на його підтримку.

Фото: ЕРА