Тіньовий капітал російських олігархів вріс в економіку Заходу - Каспаров

Від тіньових капіталів кремлівської та навколокремлівської еліти у ЄС та США залежить значна частина економіки.

Про це 13-й чемпіон світу з шахів, російський опозиційний політик Гаррі Каспаров заявив в етері Еспресо.TV, передає Укрінформ.

"За великим рахунком Путін контролює всі олігархічні структури (в РФ - ред.). Вони всі залежать від нього. Практично вся економіка Росії перебуває в руках певної кількості сімей. Я не буду уточнювати, їх там 10, 15, 20, не важливо. Ми кажемо про те, що майже усе національне надбання Росії, усі галузі економіки знаходяться в руках путінських друзів, путінських родичів і тих, хто так чи інакше з ними пов'язаний. Плюс частина олігархів ще єльцинської епохи, яка вбудувалася в цю путінську систему. А Росія - це олігархічна держава, але мафіозного типу", - пояснив опозиціонер.

При цьому, за словами політика, "всі гроші, які розкрадаються в Росії, вони осідають не в Китаї, не в Венесуелі, не в Ірані".

"Вони - в Європі та в Америці. Вільний світ демонстрував дивовижну лояльність - зрозуміло чому. Сотні мільярдів - дехто каже, що сума може бути близько $2 трлн - були перекачані з Росії у ці країни. Ці гроші вросли в фінансову та економічну структуру західного світу... Вони всі на виду. Вони навіть не сильно ховаються", - сказав гість студії.

"І, тим не менше, треба починати з цим щось робити", - звернувся Каспаров до західних лідерів, закликавши їх впровадити персональні санкції щодо активів пов'язаних з Путіним бізнесових кланів.