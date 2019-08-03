Каспаров - Маасу: Німецькі гроші допомагають Путіну будувати поліцейську державу

«Ваші гроші безпосередньо фінансують поліцейську державу Путіна, його війни та пропагандистську машину», - стверджує Каспаров.

Каспаров вважає, що відновлення 25 червня членства РФ у Раді Європи, припиненого після незаконної анексії Криму в 2014 році та вторгнення на схід України, сталося багато в чому завдяки саме позиції ФРН.

«Які зміни штовхнули Раду знову прийняти режим Путіна? Чи припинила Росія агресію в Україні? Чи було повернуто Крим, як цього вимагає міжнародна спільнота? Чи було звільнено 24 викрадених у міжнародних водах українських моряків? Чи зробив режим Путіна лібералізацію всередині країни для задоволення вимог Ради щодо прав людини та демократичних стандартів? Ні, ні, ні, ні, ні і ні», - наголошує Каспаров.

Він натякає, що «справжня мотивація Ради залишається темною таємницею». І наголошує, що для Путіна ж важливим є знищити авторитет європейських інституцій.

«Гірше ж те, що Ви даєте йому (Путіну - ред.) зелене світло для подальших зловживань в Росії, оскільки він знає, що він має таких партнерів, як Ви, які все одно будуть виконувати його прохання», - зазначає Каспаров у листі до Мааса.

Гаррі Каспаров - тринадцятий чемпіон світу з шахів, лідер "Об'єднаного громадянського фронту", член президії "альтернативного парламенту" - Національної асамблеї. Член президії та політради руху "Солідарність". Один із засновників і лідерів коаліції опозиційних сил "Інша Росія", співголова Всеросійського громадянського конгресу "Росія за демократію, проти диктатури". В минулому - голова "Комітету-2008: вільний вибір", організатор і учасник ряду "Маршів незгодних" в 2006-2007 роках. У 2007 році висувався "Іншою Росією" єдиним кандидатом від опозиції для участі у виборах президента РФ в березні 2008 року, проте, так і не був зареєстрований ЦВК.