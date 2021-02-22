США ввели санкції проти російських судна і компанії, пов’язаних із Nord Stream 2

Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосив про введення санкцій проти російського судна «Фортуна», залученого до будівництва Nord Stream 2, а також його власника, ТОВ «КВТ-РУС».

Про це йдеться на офіційному сайті американського Мінфіну, передає Укрінформ.

У повідомленні уточнюється, що санкції вводяться на виконання Акту протидії противникам Америки (CAATSA), прийнятому в 2017 році, а також Акту про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA), затвердженому оборонним бюджетом США 2020 року.

У списку санкцій, зокрема, позначені судно «Фортуна» (UBDP8) під російським прапором, а також компанія «КВТ-РУС», зареєстрована в Москві.

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Як повідомляв Укрінформ, ще на початку лютого російська сторона заявила про відновлення робіт на недобудованій ділянці газопроводу Nord Stream 2 у водах Данії. При цьому було задіяно судно «Фортуна».

Наразі завершено 94% робіт з будівництва трубопроводу Nord Stream 2 між Росією і Німеччиною. Причому, недобудованими залишаються близько 150 км. Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через прийнятий у США закон, який передбачає санкції проти компаній, залучених до проєкту. На початку 2021 року США прийняли ще один законодавчий акт, який передбачає розширення санкцій проти учасників Nord Stream 2. Його положення були вписані в поточний закон про асигнування на національну оборону США.