Nord Stream 2 надіслав терміновий запит на продовження робіт у водах Німеччини

Оператор проєкту газопроводу «Північний потік 2» надіслав запит на негайне оформлення дозволу на продовження будівництва у Федерального морського та гідрографічного агентства (BSH).

Німецькому агентству новин dpa факт отримання заявки в BSH підтвердили в неділю.

Регулятор наразі вивчає ситуацію. Речниця BSH не назвала дату можливого для прийняття рішення.

Як повідомляв Укрінформ, наразі роботи в німецьких водах призупинені через позов організації Німецької екологічної допомоги (DUH) та Союзу охорони природи Німеччини (NABU). Вони оскаржили дозвіл BSH від 15 січня, виданий компанії Nord Stream 2 AG на прокладання труб для завершення будівництва газопроводу «Північний потік 2» в німецькій ексклюзивній економічній зоні (EEЗ) довжиною близько 16,5 км і 13,9 км у період з кінця вересня до кінця травня.

Екологічні організації наполягають на тому, що при розгляді попередньої заявки аргументи щодо захисту природи та клімату були проігноровані. Регулятор тоді заявив, що хоча зона прокладання труб і проходить через пташиний заповідник, однак через глибину вод це має «досить незначне значення для певних видів птахів», а крім того, це все одне є район з активним судноплавством.

Ділянка в німецькій ексклюзивній економічній зоні, де все ще треба прокласти труби, становить 16,5 кілометра.

У водах Данії, за даними місцевих чиновників, роботи будуть завершені до кінця травня.

Понад 94% будівництва спірного трубопроводу вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км, тобто по 75 км на обох лініях. Після введення санкцій США російська сторона проводить роботи з завершення будівництва власними силами.