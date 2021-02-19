У Держдепі підтвердили, що учасники проєкту Nord Stream 2 ризикують потрапити під санкції
Про це під час телефонного брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Ми чітко заявляли, що Nord Stream 2 – це погана угода, і компанії ризикують потрапити під санкції, якщо вони беруть у цьому участь», - сказав представник американського відомства.
Водночас, за його словами, адміністрація США ніколи не анонсує санкцій наперед.
«Ми продовжуємо роботу з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Європа має надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриває нашої колективної безпеки», - підкреслив Прайс.
Він указав, що головна мета Сполучених Штатів полягає в посиленні енергетичної безпеки Європи, а також у її захисті від «хижацької поведінки» з боку Росії.
Представник Держдепу також зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен отримав листа від членів Конгресу щодо Nord Stream 2 і «розуміє зацікавленість законодавців» щодо цього питання.
«Ми взяли на себе зобов'язання взаємодіяти з Конгресом, аби забезпечити своєчасне надання інформації відповідно до запиту», - підсумував представник Держдепу.
Як повідомляв Укрінформ, члени обох партій Палати представників США звернулися до держсекретаря Білнкена з офіційним проханням поінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами PEESA та PEESCA санкцій проти Nord Stream 2. Законодавці надіслали звернення на тлі повідомлень ЗМІ про консультації між США й Німеччиною, які стосуються пошуку компромісів щодо газопроводу.