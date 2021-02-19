У Держдепі підтвердили, що учасники проєкту Nord Stream 2 ризикують потрапити під санкції

Можливість запровадження американських санкцій проти компаній, які долучаються до будівництва російського проєкту Nord Stream 2, залишається актуальною.

Про це під час телефонного брифінгу заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми чітко заявляли, що Nord Stream 2 – це погана угода, і компанії ризикують потрапити під санкції, якщо вони беруть у цьому участь», - сказав представник американського відомства.

Водночас, за його словами, адміністрація США ніколи не анонсує санкцій наперед.

«Ми продовжуємо роботу з нашими союзниками й партнерами, аби бути певними, що Європа має надійну, диверсифіковану мережу енергопостачання, яка не підриває нашої колективної безпеки», - підкреслив Прайс.

Він указав, що головна мета Сполучених Штатів полягає в посиленні енергетичної безпеки Європи, а також у її захисті від «хижацької поведінки» з боку Росії.

Представник Держдепу також зазначив, що держсекретар США Ентоні Блінкен отримав листа від членів Конгресу щодо Nord Stream 2 і «розуміє зацікавленість законодавців» щодо цього питання.

«Ми взяли на себе зобов'язання взаємодіяти з Конгресом, аби забезпечити своєчасне надання інформації відповідно до запиту», - підсумував представник Держдепу.

Як повідомляв Укрінформ, члени обох партій Палати представників США звернулися до держсекретаря Білнкена з офіційним проханням поінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами PEESA та PEESCA санкцій проти Nord Stream 2. Законодавці надіслали звернення на тлі повідомлень ЗМІ про консультації між США й Німеччиною, які стосуються пошуку компромісів щодо газопроводу.