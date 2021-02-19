Берлін може поставити Москві умови для запуску Nord Stream 2 – Ішингер

Німеччина не зупинить будівництво «Північного потоку 2», але може поставити Росії умови щодо запуску його в експлуатацію.

Про це в інтерв’ю виданню t-online перед початком «Спеціальної сесії» Мюнхенської безпекової конференції 19 лютого заявив її голова Вольфганг Ішингер, передає кореспондент Укрінформу.

Ішингер не вірить у те, що погрозами та запровадженням санкцій можна змусити зупинити будівництво та залишити в Балтійському морі «руїни на мільярди» євро.

Але, зауважив дипломат, федеральний уряд міг би «звалити відповідальність на Росію: наприклад, твердо повідомивши Кремль, що зовнішньополітичний і внутрішньополітичний тиск на нього (уряд ФРН) настільки зріс, що він не може розпочати експлуатацію газопроводу, поки атмосфера не перестане бути такою напруженою, а це цілком у руках Росії».

Наприклад, розмірковує Ішингер над можливостями, Путін міг би звільнити Навального не в 2023 році чи навіть пізніше, а вже наступного року. Або Москва могла б активно допомогти у розслідування вбивства громадянина Грузії громадянином Росії в центрі Берліна в 2019 році. «Або Москва могла би вивести російських солдатів з Донбасу», - запропонував голова MSC.

Говорячи про питання «Північного потоку 2» в німецько-американських відносинах, Ішингер звернув увагу на те, що «є сигнали для переговорів з обох сторін» і додав, що «говорити завжди краще, ніж санкціонувати найкращих партнерів».

Він також упевнений, що зовнішня енергетична політика повинна стати невід'ємною частиною узгодженої зовнішньої політики ЄС, адже проєкти, подібні «Північному потоку 2», завжди мають велике геостратегічне значення.

У відносинах з Росією загалом, вважає Ішингер, потрібні «тривале мислення та терпляча наполегливість», адже радикальні методи можуть призвести до ще більшого відчуження Кремля.

Речниця МЗС ФРН Марія Адебар на брифінгу того ж дня заявила, що в Берліні «уважно стежать за новинами з США» щодо санкцій відносно «Північного потоку 2». Федеральний уряд при цьому продовжує відкидати екстратериторіальні санкції та не змінив своєї позиції щодо проєкту газопроводу.

Як стало відомо, адміністрація США в п'ятницю представить Конгресу доповідь про додаткові санкції щодо проєкту газогону «Північний потік 2». За інсайдерською інформацією, у документі будуть вказані нові обмежувальні заходи, які стосуватимуться російських компаній, але при цьому обійдуть німецькі фірми.

Останнім часом усе частіше лунають натяки на готовність Берліна та Вашингтона до компромісів у питанні проєкту постачання російського газу до Німеччини, який побудований уже майже на 95%.