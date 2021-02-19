Nord Stream 2 хочуть закінчити до дня Росії — Служба зовнішньої розвідки

Росія нехтує технологічними процедурами під час побудови «Північного потоку - 2» і хоче закінчити будівництво до дня Росії – 12 червня.

Як передає Укрінформ, відповідна інформація оприлюднена на сайті Служби зовнішньої розвідки.

«Росія нехтує технологічними процедурами та екологічними обмеженнями під час добудови гілки «Б» трубопроводу. Йдеться про дотримання суднами забезпечення затвердженого маршруту під час переходу з порту Мукран (Німеччина) до місця проведення робіт у виключній морській економічній зоні Данії», - зазначають у відомстві.

Так, упродовж останніх місяців судна «Фінвал», «Умка», криголами «Владислав Стрижов» та «Юрий Топчев» неодноразово проходили в німецьких територіальних водах через зону зимівлі птахів, рух суден якою заборонений.

У СЗР вказують, що Росія поновила добудову «Північного потоку-2» і труба на глибинах 65-70 м укладається вдвічі швидше, ніж на значно менших глибинах. Такий темп обумовлений політичним рішенням – якнайшвидше завершити будівництво, за радянською традицією, приурочивши його до свята дня Росії – 12 червня.

Як повідомляв Укрінформ, газопровід із Росії до Німеччини, довжина якого перевищує 1 200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво «Північного потоку-2» було призупинено, однак російська сторона відновила роботи власними силами за згодою німецької сторони.

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Україна виступає проти будівництва цього газопроводу. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити санкції проти компаній, пов’язаних із РФ, через їхню участь у будівництві трубопроводу «Північний потік-2».