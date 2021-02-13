У Сеймі Польщі готують звернення до ФРН із закликом припинити проєкт Nord Stream 2

Сейм Польщі на найближчому засіданні може ухвалити резолюцію із закликом до уряду ФРН зупинити реалізацію проєкту Nord Stream 2.

Про це на пресконференції у Сеймі повідомили депутати партії “Солідарна Польща”, що входить до коаліції, передає кореспондент Укрінформу з посиланням на РАР.

“Північний потік-2” – це проєкт, який спрямований не лише проти Польщі, а й проти всієї європейської спільноти. Тому цілком природно було б ухвалити під час наступного засідання відповідну резолюцію - незалежно від політичного поділу - аби Сейм висловив свій рішучий протест проти цього антиєвропейського проєкту”, - заявив депутат від “Солідарної Польщі”, заступник міністра клімату й довкілля Яцек Оздоба.

За його словами, партія у п’ятницю подала прохання до маршалка Сейму Елжбети Вітек щодо прискореного розгляду резолюції, яка закликатиме уряд Німеччини негайно припинити будівництво Nord Stream 2.

Найближче засідання Сейму відбудеться 24-25 лютого.