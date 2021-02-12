У Польщі назвали Nord Stream 2 «подарунком Росії інструменту шантажу»

“Північний потік-2” є проєктом, який шкодить енергетичній безпеці Європи й України і може бути черговим інструментом шантажу з боку РФ.

Про це у своєму дописі у Фейсбуці заявив Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, коментуючи висловлювання Президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра виданню Rheinische Post, де він підтримав добудову газопроводу «Північний потік-2», мотивуючи це також потребою історичної компенсації Москві за завдані кривди в роки Другої світової війни.

“Насправді, “Північний потік-2” є найгіршою можливою формою компенсації. Його реалізація не вирівняє історичних рахунків, а лише поправить баланс банківських рахунків акціонерів цього проєкту. Просто кажучи, це – інвестиція, яка шкодить європейській солідарності. Вона є загрозою для безпеки Європи й одного з її найбільших сусідів - України”,- заявив Моравецький.

Він додав, що будівництво цього газопроводу є “даруванням Росії чергового інструменту шантажу” і свідченням слабкості, а не сили європейської політики.

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Він підкреслив, що “будування мостів” між Європою і Росією не може відбуватися за плечами Центрально-Східної Європи. “В іншому разі це більше нагадуватиме мінування моста, ніж його зміцнення. Це рецепт на катастрофу, а не відбудову”,- підкреслив глава польського уряду.

Водночас, він назвав позитивним той факт, що Штайнмаєр визнав: наслідки Другої світової війни можуть впливати на нинішні політичні та економічні рішення. Він нагадав, що під час війни загинули 6 мільйонів поляків, із землею зрівняли понад тисячу польських міст на сіл, втрачено частину безцінних скарбів національної спадщини, але Польща ніколи не отримала за це жодної компенсації.

Як повідомлялось, в інтерв'ю Rheinische Post Штайнмаєр у відповіді на питання про “Північний потік-2” заявляв, що після тривалого погіршення відносин енергетична співпраця залишається “майже останнім мостом” між Європою та Росією. Відтак варто подумати, чи “цей міст треба повністю знищити”. За його словами, потрібно також брати до уваги історичний аспект нападу Німеччини на СРСР в 1941 році і те, що під час війни загинули понад 20 млн громадян Союзу. На його думку, це не виправдовує дій Росії, але "потрібно також брати до уваги ширшу перспективу".