Німеччина продовжує перемовини зі США щодо санкцій проти Nord Stream 2

Німеччина продовжує з новим керівництвом США розпочаті з адміністрацією Дональда Трампа переговори щодо санкцій проти газопроводу «Північний потік-2».

Про це заявила речниця уряду ФРН Ульріке Деммер на брифінгу в Берліні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Федеральний уряд перебував і перебуває в контакті з американським урядом стосовно санкцій та погроз санкціями проти газопроводу «Північний потік-2». Але це конфіденційне листування і конфіденційні розмови», - сказала речниця.

Водночас вона відмовилась коментувати ситуацію з листом віцеканцлера - міністра фінансів Олафа Шольца ексміністру фінансів США Стівену Мнучіну, в якому Шольц пропонував колегам у США фінансову підтримку у розмірі до 1 млрд євро на розвиток інфраструктури для постачання американського скрапленого газу в Німеччину за відмову від запровадження санкцій щодо газогону.

Деммер при цьому зауважила, що диверсифікація джерел енергопостачання завжди була темою переговорів зі Сполученими Штатами, а скраплений газ «відігравав у ній роль». За її словами, якщо йдеться про природний газ із Росії або скраплений зі США, в обох випадках рішення приймають підприємці.

Як повідомляв Укрінформ, публікації про лист Шольца з'явилися у ЗМІ у вересні минулого року, а на цьому тижні некомерційна Екологічна організація Німеччини (DUH) представила факти, що підтверджують його існування.

Газопровід «Північний потік-2», довжина якого перевищує 1200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинено, однак РФ поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.