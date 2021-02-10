У Дуди назвали Nord Stream 2 «егоїстичним проєктом» РФ та Німеччини

Проєкт "Північний потік-2" є "егоїстичним" творінням Росії та Німеччини та шкодить енергетичній безпеці Європи.

Таку думку висловив у середу держсекретар канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерський, повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на Польське радіо.

"Це дуже егоїстичний проєкт двох країн (Росії та Німеччини – ред.), який завдає удару по всій конструкції енергетичної безпеки Європи та євроатлантичного простору", - заявив Щерський.

Він назвав "інформаційним вкидом" появу в публічному просторі інформації про те, що нова адміністрація президента США за певних обставин може погодитися на реалізацію "Північного потоку-2".

За його словами, вона з’явилася в німецьких ЗМІ, проте за океаном немає жодного підтвердження цій інформації.

"Навпаки, усі наші американські співрозмовники це підтверджують. Президент Байден особисто також дуже негативно налаштований до цього проєкту, адже він дуже шкідливий для усієї трансатлантичної безпеки", - наголосив Щерський.

Як інформувало агентство, у вівторок у виданні Euractiv посол Польщі при ЄС Анджей Садось написав, що єдиною слушною реакцією на агресивну політику Росії є накладення заборони на завершення проєкту "Північний потік-2".

94% спірного трубопроводу Nord Stream 2 між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км - по 75 км на обох лініях. Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій. Російська сторона намагається знайти шляхи завершити будівництво власними силами, але західні компанії через санкції відмовляються сертифікувати та страхувати газогін.