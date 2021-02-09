Греція та Болгарія торік майже весь природний газ отримували в обхід України – S&P

Греція та Болгарія у 2020 році практично весь природний газ отримували через новий газопровід «Турецький потік» в обхід України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство S&P Global Platts.

Наголошується, що з моменту відкриття «Турецького потоку» найбільших змін щодо постачання газу з Росії зазнала Болгарія. Якщо у 2019 році ця країна отримала 2,4 млрд кубометрів російського газу через трансбалканський шлях Україна-Молдова-Румунія та транспортувала ще 4 млрд кубометрів газу до Туреччини, то у 2020 році обсяги постачання на цьому маршруті впали майже до нуля, а увесь газ на ринок Болгарії потрапляв через «Турецький потік».

Всього з турецької території до Болгарії за минулий рік надійшло 5,5 млрд кубометрів російського газу. А з цього обсягу близько 2,84 млрд кубометрів було відправлено до Греції.

«Як і проєкти газопроводів «Північний потік» та «Північний потік 2», «Турецький потік» був розроблений, щоб забезпечити російському газу вихід на європейські ринки без необхідності протікання через Україну. І хоча «Турецький потік» був проєктом нижчого рівня у порівнянні з «Північним потоком-2», його вплив був не менш значним. Він майже повністю змінив маршрут постачання газу для шести країн: Туреччини, Болгарії, Греції, Північної Македонії, Сербії та Боснії і Герцеговини», - зазначають в агентстві.

Як повідомлялося, «Турецький потік» розпочав свою робою в січні 2020 року. Газопровід довжиною в 930 кілометрів прокладений на дні Чорного моря з російської Анапи до турецького Киїкея в обхід України.

Також повідомлялося, російське судно «Фортуна» на початку лютого провело морські випробування та приступило до прокладання труб газопроводу «Північний потік 2» у водах Данії. Очікується, що «Фортуна» завершить роботи у водах Данії до кінця травня, а потім приступить до укладання труб у водах Німеччини, де будівництво триватиме до червня.

Вже 94% довжини трубопроводу «Північний потік 2» між Росією та Німеччиною завдовжки 1234 км і вартістю 10 млрд євро вже завершені. Наразі бракує загалом близько 150 км трубопроводу. Роботи з прокладання труб були зупинені наприкінці 2019 року через оголошення США санкцій.