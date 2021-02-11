Закриття Nord Stream 2 зблизить Росію і Китай - Маас

Європа має дати Росії жорстку відповідь на насильство, свавілля та репресії в цій країні, але санкції проти Кремля не повинні торкатися питання російсько-німецького газопроводу або членства РФ в ПАРЄ.

На цьому наголосив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, виступаючи перед німецьким Бундестагом, передає кореспондент Укрінформу.

«Санкції повинні вразити потрібних людей. В даному випадку це ті, хто відповідає за репресивні дії, які вживає держава щодо власних громадян, а не співробітники майже 150 європейських компаній, більшість з яких - з Німеччини», - прокоментував Маас заклики зупинити проєкт «Північний потік - 2» через справу Навального.

Міністр закинув прихильникам закриття проєкту, що вони таким чином зближують Росію і Китай і штовхають їх до створення «найбільшого економічного та військового об’єднання, яке існує». Тому, пояснив дипломат, він проти того, щоб у цьому контексті руйнувати всі мости з Росією.

Не погоджується шеф німецької дипломатії, який наразі очолює Комітет міністрів Ради Європи, також з пропозиціями виключити Росію з Парламентської асамблеї РЄ, адже це, на його переконання, позбавить росіян можливості звертатися до Суду з прав людини у Страсбурзі. Минулого року, нагадав Маас, саме Німеччина разом з Францією та Фінляндією працювали над тим, щоб РФ залишилась в ПАРЄ.

«Санкції завжди повинні бути пов'язані з чіткими, чинними вимогами щодо зміни поведінки. І навіть якщо не слід очікувати змін у поведінці, санкції також можуть бути заявою про неприйнятність певних моделей поведінки без наслідків. Так було з нашою реакцією на анексію Криму та російські дії на сході України, і так має бути зараз», - заявив глава МЗС.

Так, Берлін, за словами Мааса, дав чітку і, перш за все, європейську відповідь на невиправдане видворення трьох європейських дипломатів – вислав російського.

Міністр заявив також, що Москва не використала візит високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозепа Боррелля для пошуку спільних інтересів, попри всі розбіжності. Натомість, додав він, всі побачили ретельно влаштоване пропагандистське шоу та цілеспрямовані провокації.

Глава зовнішньополітичного відомства ФРН запевнив, що Німеччина зацікавлена в кращих відносинах між Європою та Росією, і буде продовжувати зберігати готовність до діалогу.

Годину запитів у Бундестагу ініціювали ввечері 10 лютого парламентська група Союз 90/Зелені. Темою було «Дії федерального уряду у відповідь на насильство, свавілля та репресій у Росії». Зелені, які завжди були проти газопроводу, наразі наполягають на зупинці майже готового проєкту, який розрахований на постачання до 55 млрд кубів газу з РФ до ФРН. Після запровадження США санкцій роботи з доукладання труб (близько 6% від загальної довжини газогону) Росія виконує власними силами.

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Як повідомляв Укрінформ, Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх стосунках між ЄС і РФ напередодні стратегічної дискусії щодо цього в форматі Європейської Ради у березні поточного року.