Конгрес США вимагає від Держдепу повідомити про санкції проти Nord Stream 2

Двопартійна група членів Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Білнкена із офіційним проханням поінформувати про плани введення адміністрацією Байдена передбачених законами США санкцій проти Nord Stream 2.

Текст листа оприлюднений у середу на сайті Комітету в закордонних справах Палати представників, передає Укрінформ.

«Звертаємось до Вас із проханням надати інформацію про плани введення санкцій адміністрацією Байдена проти Nord Stream 2, передбачені Законом про захист енергетичної безпеки Європи (PEESA) зі змінами, внесеними до Закону про роз'яснення щодо енергетичної безпеки Європи (PEESCA)», - зауважується в листі.

Останній законодавчий акт, PEESCA, набув чинності закону після затвердження 1 січня 2021 року оборонного бюджету на поточний фінансовий рік.

Законодавці вимагають, зокрема, повідомити про статус проєкту Nord Stream 2 після повідомлень про відновлення робіт 7 лютого; про те, які компанії дотримувались 30-денного періоду припинення діяльності, передбаченої законом. Крім того, у Конгресі цікавляться про хід консультацій із союзниками в Європі, а також будь-які пропозиції з боку адміністрації Байдена щодо російського проєкту газопроводу.

«У разі завершення Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна надалі використовувати російські енергетичні ресурси в якості зброї, щоби чинити політичний тиск по всій Європі. Це також дозволить Путіну пустити газ в обхід України, позбавивши Київ критично важливих доходів від транзиту та зробивши його більш вразливим до російської агресії», - зазначається в офіційному листі.

Документ підписали члени Палати представників Майкл Маккол, Марсі Каптур, Адам Кінзінгер, Рубен Галлего.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні німецькомовне видання Handelsblatt повідомило про консультації між США й Німеччиною, у яких сторони рухаються назустріч у пошуках можливих компромісів щодо Nord Stream 2. У цьому зв’язку зазначається, що «дискусія набуває нових тонів», оскільки Держдепартамент США у недавній заяві наголосив, що санкції проти російського проєкту є лише одним із багатьох важливих інструментів США.