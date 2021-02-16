Берлін і Вашингтон шукають шляхи вирішення ситуації навколо «Північного потоку-2»

У суперечці щодо «Північного потоку 2» США та Німеччина рухаються назустріч одне одному, шукаючи можливі компроміси.

Про це йдеться у великій статті в німецькому виданні Handelsblatt, передає Укрінформ.

«У конфлікті навколо трубопроводу логіка конфронтації починає поступатися волі до компромісу по обидві сторони Атлантики», - стверджує автор.

Уряд нового президента США Джо Байдена так само хоче запобігти добудові газопроводу і погрожує санкціями. Але «дискусія набуває нових тонів», оскільки в нещодавній заяві Державного департаменту США чітко видно: «санкції - це лише один з багатьох важливих інструментів».

Змінюється, за словами автора, «динаміка суперечок» щодо газопроводу. Логіка конфронтації часів Дональд Трамп починає поступатися волі до компромісів.

Згідно з інформацією Handelsblatt, федеральний уряд стурбований питанням про те, як можна розвіяти занепокоєння США щодо «Північного потоку 2». В урядових колах кажуть про потребу знайти «пакетне рішення», щоб трубопровід запрацював.

Ідея, стверджує автор статті, полягає в тому, щоб створити технічні та законодавчі засади для того, аби «Північний потік 2» міг бути зупинений у разі потреби. Наприклад, якби Росія намагалася тиснути на Україну, скорочуючи постачання газу. В принципі, за інформацією видання, федеральний уряд відкритий для обговорення цієї пропозиції зі США.

Але Берлін відкидає «автоматизм», який має на увазі уряд США.

«Це передало б в руки України надто багато (влади) в питанні постачання газу... Нарешті, не можна виключати, що суперечку провокуватиме не Москва, а Київ», - пише автор.

Втім, Федеральний уряд вважає таку політичну декларацію вартою розгляду. Згідно з нею, Німеччина зобов’язується припинити імпорт газу через «Північний потік 2», якщо Кремль використовуватиме енергоносії як зброю проти сусідніх країн.

Однак, зауважує автор, така політична догода також викликає питання: після отримання дозволу на експлуатацію трубопроводу його не можна буде просто зупинити. Nord Stream 2 AG ймовірно вимагатиме відшкодування збитків.

«Відносно безперечним» є прагнення США аби німецька сторона інвестувала та допомагала у перетворенні України на виробника зеленого водню, йдеться надалі у статті. Значно більшими є розбіжності у питанні, чи можна переукладати договір транзиту на постачання газу через Україну.

За будь-яких умов, досі не було прямих переговорів між урядами США та Німеччини щодо «Північного потоку 2». Однією з причин цього є те, що не всі важливі посади у Вашингтоні вже заповнені. Предметні переговори розпочнуться тоді, коли контакти та колеги міністра економіки та енергетики ФРН Петера Альтмаєра в новій адміністрації США будуть визначені.

Однак, за даними видання, внутрішні переговори щодо того як діяти у суперечці щодо газопроводу, вже ведуться з новою американською адміністрацією. До них залучені з американського боку, під керівництвом Ради національної безпеки Білого дому, Державний департамент, міністерства фінансів та енергетики.

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Як повідомлялося, проєкт «Північний потік 2» був одним з проблемних питань у відносинах між США і ФРН за часів Дональда Трампа. Його адміністрація оголосила наприкінці 2019 року санкції, які фактично призвели до зупинки будівництва газогону. Наразі російська сторона намагається добудувати 6% шляху, які залишилися, самотужки.

Фото: DPA