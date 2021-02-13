У Сенаті закликали Байдена до санкцій проти Nord Stream 2

Сенатори США закликали президента країни Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови та введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік-2».

Про це йдеться у листі, який у п'ятницю, 12 лютого, главі Білого дому відправили сенатор-республіканець Джим Ріш і його колега-демократ Джин Шейхін, передає Укрінформ з посиланням на DW.

«Ми з нетерпінням чекаємо можливості співпрацювати з вами, щоб покласти край цьому небезпечному проєкту», - зазначили сенатори.

Вони також висловили стурбованість повідомленнями преси про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону «знехтувати санкціями, передбаченими законом».

Цього тижня німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) опублікувала лист віцеканцлера ФРН Олафа Шольца, який він відправив у серпні 2020 року в адміністрацію президента Дональда Трампа. Шольц пропонував інвестувати мільярд бюджетних євро у спорудження в Німеччині терміналу для прийому американського скрапленого природного газу в обмін на відмову США запроваджувати санкції проти «Північного потоку-2».

У США заявляють, що новий газопровід посилить залежність ФРН від російського газу і завдасть шкоди Україні. Щонайменше формально цю точку зору розділяє і нова адміністрація Білого дому. Так, представник Держдепартаменту США нещодавно підкреслив, що запуск газопроводу став би «поганою угодою» для Європи.

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Як повідомлялося, газопровід «Північний потік-2», довжина якого перевищує 1200 кілометрів, побудований на 94%. Рік тому завдяки американським санкціям будівництво було призупинено, однак РФ поновила роботи власними силами за згоди німецької сторони.

Україна виступає проти будівництва цього газогону. Його противниками також є США, Польща і країни Балтії.