ЄС не планує виносити Nord Stream 2 за рамки санкцій проти Росії - Шмигаль

На рівні керівництва Європейського Союзу немає жодних сигналів про можливість винесення проекту "Північний потік-2" за рамки санкцій проти Російської Федерації.

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, "в контексті продовження жорсткої санкційної політики проти Російської Федерації "Північний потік-2" в усіх наших перемовинах звучав як невіддільна частина цих санкцій. Очевидно те, що ми з вами бачимо в європейській пресі, скоріш за все, є проявом внутрішніх дискусій. Там, як і в нас, ідуть гібридні інформаційні та економічні атаки з боку Російської Федерації, і також присутні агресивні впливи. Але на рівні керівництва немає жодних сигналів про те, що винесення "Північного потоку-2" за рамки санкцій взагалі можливо".

Очільник Кабінету Міністрів також наголосив, що після візиту верховного представника Європейського Союзу Жозепа Борреля до Москви 4-6 лютого "нічого нового у риториці Кремля ми не побачили. Все це в рамках того, що відбувається з нами протягом останніх семи років – виключно провокації з боку агресора. Відповідно, реакція Європи є доволі жорсткою. Європа була і лишається дуже твердою в підтримці санкційної політики і територіальної цілісності та суверенітету України. Це підтверджували нам єврочиновники на всіх рівнях і було задекларовано в усіх виступах, у тому числі і самого пана Борреля на спільній нашій пресконференції. Він дуже твердо і чітко наголошував на непохитній підтримці України. Щобільше, ми обговорювали з ним можливість посилення санкцій, зокрема і через порушення Росією останнього перемир’я".

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до розриву відносин з Євросоюзом "у випадку, якщо ще… в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для (російської) економіки, в тому числі в найчутливіших сферах". За його словами, Росія не хоче ізолюватися від світового життя, "але треба бути готовим до цього".

У свою чергу, ЄС після візиту Борреля до Москви припустив можливість ввести нові санкції проти Росії.