Росія заявляє про готовність розірвати відносини з ЄС

Росія розірве відносини з Євросоюзом, якщо побачить санкції, які загрожують економіці країни.

Про це сказав глава МЗС РФ Сергій Лавров у інтерв'ю на YouTube-каналі "Соловйов Live", фрагмент якого опубліковано на сайті МЗС, передає Укрінформ.

«Виходимо з того, що ми готові (до розриву з Євросоюзом - ред.). У разі, якщо ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось областях накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі у найбільш чутливих сферах. Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру - готуйся до війни», - зазначив Лавров.

Як повідомляв Укрінформ, високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви для обговорення з російською стороною ситуації навколо арешту і замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх відносинах між ЄС і РФ напередодні стратегічної дискусії з цього у форматі Європейської Ради в березні поточного року.

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Під час візиту європейський дипломат зіткнувся з обструкцією і провокаціями з боку приймаючої сторони. За підсумками візиту високий представник ЄС оприлюднив висновок про те, що Росія чітко позначила небажання відновлювати конструктивні відносини з ЄС, і бачить у демократичних цінностях екзистенціальну загрозу для себе.

Пізніше МЗС Росії оголосило персонами non grata дипломатів зі Швеції, Польщі та Німеччини за "участь в акціях" 23 січня в Петербурзі і Москві на підтримку опозиціонера Олексія Навального.