Борреля розкритикували в Брюсселі через його нещодавній візит до Росії

Високий представник ЄС Жозеп Боррель, який під час пленарного засідання Європарламенту в Брюсселі проінформував депутатів про підсумки нещодавнього візиту до Москви, потрапив під зливу критичних зауважень збоку значної кількості європейських політиків.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Депутат Міхаель Галер від імені однієї із найбільш впливових груп Європарламенту - Європейської Народної Партії, зауважив, що візит Жозепа Борреля до Москви має відкрити очі всім у Європі, хто все ще має ілюзії щодо реального характеру політики Кремля.

«Ці обговорення, і особливо пресконференція, була приниженням для багатьох мої колег з групи ЄНП. Поведінка міністра Лаврова була недружньою та неприйнятною. Так, ви представили нашу вимогу звільнити Олексія Навального та ще 10 тисяч арештованих громадян, припинити російську агресію проти найближчих сусідів. Але ж можна було передбачити, що Лавров завдасть зворотного удару по ЄС, і підготувати довгий список негідної поведінки Росії… Росія є агресором в Україні й повсюди. Не ми, а російська влада вбиває своїх людей вдома та закордоном. Росія, а не ми, підтримує диктаторів при владі», - наголосив впливовий німецький політик.

Він зауважив, що після візиту стало очевидним - поточне російське керівництво не прагне діалогу, і хоче внести розбрат в Євросоюз. У відповідь європейці мають триматися разом, щоб захистити свої цінності й інтереси.

Євродепутат Анна Фотига під час виступу зауважила, що візит Високого представника ЄС до Москви виявився дуже невдалим, і був здійснений всупереч численним запереченням з боку європейських політиків.

«Ваше рішення було прийнято під впливом великих країн-членів, які хотіли продемонструвати політику «розуміння Росії». Ви вирішили поїхати, і потрапили у засідку, яка була ретельно підготовлена Сергієм Лавровим... Цією поїздкою ви насправді зміцнили режим перед парламентськими виборами, і ви загасили надію для російської опозиції, яка веде важку боротьбу. Ви довели свої позицію очі в очі, але дозволили Лаврову поширити його брехню та агресію на мільйони людей по усьому світу, які також бачили ваше приниження. Ви маєте визнати цю відповідальність», - зауважила Фотига.

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Ще один німецький євродепутат, Сергій Лагодинський, наголосив, що висновок із цього візиту мають зробити, в першу чергу, самі європейські столиці.

«Цей візит обернувся для вас тверезим особистим досвідом. Але не лише для вас – але також для країн-членів – для Берліну, для Парижу, для національних урядів, за мандатом яких ви поїхали до Росії. Зараз прийшов час робити висновки саме там. Ми маємо зупинити співпрацю з Путіним, ми повинні мати більш наступальну тактику стосовно Росії. Там, ми маємо думати про санкції, але ми також маємо думати про зупинку «Північного потоку–2». Я не говорю це лише вам (Боррелю – ред.), у дійсності, зовсім не вам, але для Берліну та для Парижу, тому що це саме ті місця, де знаходяться люди, які за все це відповідають», - наголосив німецький депутат.

Євродепутат Радослав Сікорський спробував дещо охолодити емоції.

«Варто розуміти, що головні звинувачення за фіаско цього візиту мають бути адресовані Росії, яка була грубою і цинічною стосовно нашого Високого представника. Але сам цей візит був помилкою. Не ми залежимо від Росії, - це Росія потребує зняття наших санкцій. І поки Росія продовжує окупацію територій своїх сусідів, поки вона вбиває людей на наших вулицях і втручається у наші політичні процеси, поки застосовує репресії проти власного народу, - це не є добрим часом для візиту. Нам потрібен сигнал від Росії, що вони хочуть змінити свою політику... Я думаю, що цей досвід надихне вас, щоб краще розуміти нас у Центральній Європі, і я розраховую на вашу підтримку санкцій проти Росії, якщо вона продовжить свою негідну поведінку», - сказав Радослав Сікорський.

Під час виступу значна група депутатів, переважно, ультраправого або ультралівого спрямування, виступили з вимогою відставки Високого Представника ЄС. За повідомленнями європейських ЗМІ, минулого понеділка підпис під листом у Єврокомісію з пропозицією відставки Жозепа Борреля з посади Високого представника ЄС поставили до 80 депутатів Європарламенту.

Водночас у виступах переважної частини європейських політиків прозвучала думка, що пропозиції про відставку Високого представника ЄС після візиту до Москви можуть бути вигідні лише Кремлю, який таким чином досягне поставленої мети з розколу єдності серед країн ЄС.

Як вже повідомляв Укрінформ, Високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх стосунках між ЄС і РФ напередодні стратегічної дискусії щодо цього в форматі Європейської Ради у березні поточного року.

Під час візиту європейський дипломат зіткнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони. За підсумками візиту Високий представник ЄС оприлюднив висновок про те, що Росія чітко означила небажання поновлювати конструктивні відносини з ЄС, і бачить у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе.