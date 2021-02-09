Борреля розкритикували в Брюсселі через його нещодавній візит до Росії
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Депутат Міхаель Галер від імені однієї із найбільш впливових груп Європарламенту - Європейської Народної Партії, зауважив, що візит Жозепа Борреля до Москви має відкрити очі всім у Європі, хто все ще має ілюзії щодо реального характеру політики Кремля.
«Ці обговорення, і особливо пресконференція, була приниженням для багатьох мої колег з групи ЄНП. Поведінка міністра Лаврова була недружньою та неприйнятною. Так, ви представили нашу вимогу звільнити Олексія Навального та ще 10 тисяч арештованих громадян, припинити російську агресію проти найближчих сусідів. Але ж можна було передбачити, що Лавров завдасть зворотного удару по ЄС, і підготувати довгий список негідної поведінки Росії… Росія є агресором в Україні й повсюди. Не ми, а російська влада вбиває своїх людей вдома та закордоном. Росія, а не ми, підтримує диктаторів при владі», - наголосив впливовий німецький політик.
Він зауважив, що після візиту стало очевидним - поточне російське керівництво не прагне діалогу, і хоче внести розбрат в Євросоюз. У відповідь європейці мають триматися разом, щоб захистити свої цінності й інтереси.
Євродепутат Анна Фотига під час виступу зауважила, що візит Високого представника ЄС до Москви виявився дуже невдалим, і був здійснений всупереч численним запереченням з боку європейських політиків.
«Ваше рішення було прийнято під впливом великих країн-членів, які хотіли продемонструвати політику «розуміння Росії». Ви вирішили поїхати, і потрапили у засідку, яка була ретельно підготовлена Сергієм Лавровим... Цією поїздкою ви насправді зміцнили режим перед парламентськими виборами, і ви загасили надію для російської опозиції, яка веде важку боротьбу. Ви довели свої позицію очі в очі, але дозволили Лаврову поширити його брехню та агресію на мільйони людей по усьому світу, які також бачили ваше приниження. Ви маєте визнати цю відповідальність», - зауважила Фотига.
Ще один німецький євродепутат, Сергій Лагодинський, наголосив, що висновок із цього візиту мають зробити, в першу чергу, самі європейські столиці.
«Цей візит обернувся для вас тверезим особистим досвідом. Але не лише для вас – але також для країн-членів – для Берліну, для Парижу, для національних урядів, за мандатом яких ви поїхали до Росії. Зараз прийшов час робити висновки саме там. Ми маємо зупинити співпрацю з Путіним, ми повинні мати більш наступальну тактику стосовно Росії. Там, ми маємо думати про санкції, але ми також маємо думати про зупинку «Північного потоку–2». Я не говорю це лише вам (Боррелю – ред.), у дійсності, зовсім не вам, але для Берліну та для Парижу, тому що це саме ті місця, де знаходяться люди, які за все це відповідають», - наголосив німецький депутат.
Євродепутат Радослав Сікорський спробував дещо охолодити емоції.
«Варто розуміти, що головні звинувачення за фіаско цього візиту мають бути адресовані Росії, яка була грубою і цинічною стосовно нашого Високого представника. Але сам цей візит був помилкою. Не ми залежимо від Росії, - це Росія потребує зняття наших санкцій. І поки Росія продовжує окупацію територій своїх сусідів, поки вона вбиває людей на наших вулицях і втручається у наші політичні процеси, поки застосовує репресії проти власного народу, - це не є добрим часом для візиту. Нам потрібен сигнал від Росії, що вони хочуть змінити свою політику... Я думаю, що цей досвід надихне вас, щоб краще розуміти нас у Центральній Європі, і я розраховую на вашу підтримку санкцій проти Росії, якщо вона продовжить свою негідну поведінку», - сказав Радослав Сікорський.
Під час виступу значна група депутатів, переважно, ультраправого або ультралівого спрямування, виступили з вимогою відставки Високого Представника ЄС. За повідомленнями європейських ЗМІ, минулого понеділка підпис під листом у Єврокомісію з пропозицією відставки Жозепа Борреля з посади Високого представника ЄС поставили до 80 депутатів Європарламенту.
Водночас у виступах переважної частини європейських політиків прозвучала думка, що пропозиції про відставку Високого представника ЄС після візиту до Москви можуть бути вигідні лише Кремлю, який таким чином досягне поставленої мети з розколу єдності серед країн ЄС.
Як вже повідомляв Укрінформ, Високий представник ЄС Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснив візит до Москви з метою обговорення з російською стороною ситуацію навколо арешту та замаху на життя російського опозиціонера Олексія Навального, жорстокого придушення протестів на його підтримку, а також інших проблемних питань у двосторонніх стосунках між ЄС і РФ напередодні стратегічної дискусії щодо цього в форматі Європейської Ради у березні поточного року.
Під час візиту європейський дипломат зіткнувся з обструкцією та провокаціями з боку приймаючої сторони. За підсумками візиту Високий представник ЄС оприлюднив висновок про те, що Росія чітко означила небажання поновлювати конструктивні відносини з ЄС, і бачить у демократичних цінностях екзистенційну загрозу для себе.