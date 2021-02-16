Шмигаль запевняє, що Угода про асоціацію Україна - ЄС не переглядатиметься

Шмигаль запевняє, що Угода про асоціацію Україна - ЄС не переглядатиметься

Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевняє, що Угода про асоціацію з Європейським Союзом не переглядатиметься.

Про це він сказав в інтерв'ю Укрінформу.

За словами очільника уряду, "сама Угода переглядатися, звісно, не буде. Вона прийнята, ратифікована і буде діяти. Мова йде про перегляд та внесення змін у додатки до Угоди, вони не потребують ратифікації ні європейського, ні українського парламентів, і на них сьогодні вся увага. Серед основних – додатки про так званий "промисловий безвіз", це елемент розширення всеосяжної зони вільної торгівлі. У ньому є 25 принципових положень, з 18 протягом минулого року вже відбулися робочі наради та досягнуті домовленості. За іншими семи ми ще працюємо. Сподіваємось, протягом 2021/22 років досягнемо згоди й стосовно цих положень, та врешті підпишемо усі необхідні додатки про повний промисловий безвіз".

"Стосовно перегляду додатку № 29, де йдеться про квоти та мита, - сказав Шмигаль, - то з нашим візитом фактично розпочався їх перегляд. Я не можу вам сьогодні сказати, наскільки будуть збільшені ті чи інші квоти та, відповідно, зменшені мита, це процес всеохоплюючий, направлений на те, щоб в результаті забезпечити повноцінну торгівлю з Європою. Найближчими тижнями ми організуємо відповідні робочі групи на базі Міністерства економіки, торгових представників, це і буде конкретною роботою".

Прем'єр-міністр наголосив, що не очікує "безнадійних для нас, назвемо це, кейсів. Звісно, ми готові, що в різних товарних групах, в різних галузях можуть бути нюанси, але щоб сьогодні говорити про передчуття проблеми, ні, такого нема".

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Він також розповів про започаткування нових напрямків стратегічного партнерства між Україною та Євросоюзом.

За словами Шмигаля, "по-перше, це напрямок критичної сировини. Розвиток сучасних технологій, зеленої енергетики ставить перед Європою нові виклики. Наприклад, за розрахунками Європейського Союзу, потреба у літії, що використовується для виготовлення акумуляторних батарей, до 2030 року зросте у 18 разів, а до 2050 – у 60 разів. А Україна має найбільші на європейському континентні поклади літію. Окрім цього, у нас є кобальт, титан – тобто ті корисні копалини, якими дуже цікавляться країни Європи. Європейці готові з нами співпрацювати та долучати Україну до відповідних виробничих альянсів з їх видобутку. Нас же цікавить як видобуток корисних копалин, так і їх ефективне використання — перероблення у продукти високої доданої вартості, яка залишатиметься в Україні у вигляді робочих місць, зарплат, технологій".

Як повідомив Прем'єр-міністр, "другий напрямок - це співпраця в галузі виробництва водню, перспективного енергетичного ресурсу. Оскільки Україна має 15 атомних енергоблоків, то ми володіємо величезним потенціалом для стабільного виробництва водню. І ми готові його розвивати разом з Європою, маючи там постійний ринок збуту".

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"Третій напрямок - це співпраця в космічній галузі. Україна має у цій галузі передові технології, підприємства, потужну виробничу і кадрову школу, науковий потенціал. Все це на сьогодні надзвичайно цікаво Європейському Союзу. Хочу окремо виділити перемовини та досягнуте взаєморозуміння у розвитку космічних технологій з великим Герцогством Люксембург, що славиться своїм потужним космічним агентством і є осередком цих технологій в ЄС. Усі перераховані напрямки мають величезний потенціал для нашої держави, де ми можемо дійсно бути лідерами серед європейських країн", - заявив Шмигаль.

Він додав, що в питанні фінансування цих проєктів з боку європейських структур насамперед будуть обговорюватися "варіанти державного-приватного партнерства як один з найбільш цікавих, вигідних та реальних інструментів для України".

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Як повідомлялося, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на чолі української делегації 9 - 11 лютого відвідав з робочим візитом Брюссель, де під його співголовуванням відбулося сьоме засідання Ради асоціації Україна — Європейський Союз.

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