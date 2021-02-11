Реформа енергетичного сектору включатиме водневі технології - Шмигаль

Реформування енергетичного сектору в Україні передбачатиме розвиток водневих технологій, відновлювальних джерел енергії, запровадження повноцінних ринків газу та електроенергії.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час спільної з представниками Європейської комісії пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу. Захід транслювався на офіційному сайті Єврокомісії.

"Реформування енергетичного сектору загалом в Україні - мова йде і про запровадження повноцінних ринків газу, електроенергії, новітні технології, які ми обговорювали на майданчику Євросоюзу, керівництва Євросоюзу - це розвиток водневих технологій в Україні, критичної сировини, яка дозволить створювати відповідні накопичувачі для енергії, розвиток відновлювальних джерел енергії також був предметом нашої розмови", - сказав Шмигаль.

Він нагадав, що енергетична система України буде інтегрована із загальноєвропейською енергосистемою ENTSO-E у 2023 році і це важливо для посилення енергетичної незалежності України.

ENTSO-E, європейська мережа системних операторів передачі електроенергії - організація, що об'єднала в липні 2009 року електричні мережі об'єднань ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з вівторка, 9 лютого, перебуває із робочим візитом у Брюсселі. Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань. Проведено низку інших важливих заходів. Урядовці 11 лютого взяли участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.

Фото: facebook.com/dshmyhal