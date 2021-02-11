Шмигаль: Порядок денний Україна–ЄС стає все більш амбітним та насиченим

Порядок денний Україна–ЄС є все більш амбітним та насиченим. Україна разом європейським партнерами долає чимало викликів, в тому числі безпекові та економічні.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав під час спільної з представниками Європейської комісії пресконференції у Брюсселі, повідомляє кореспондент Укрінформу. Трансляція заходу велася на офіційному сайті Євросоюзу.

«Порядок денний Україна–ЄС є все більш амбітним та насиченим», - сказав він. Прем'єр зауважив, що Україна разом європейським партнерами нині долає чимало викликів, в тому числі безпекові, економічні, а також наслідки пандемії коронавірусу.

«Дякуємо ЄС за послідовну підтримку комплексних реформ в Україні, за ефективну допомогу», - сказав Шмигаль.

Глава уряду запевнив у тому, що Україна залишається на шляху проведення євроінтеграційних реформ. Серед пріоритетів – посилення секторальної співпраці та інтеграція України до внутрішнього ринку Євросоюзу. ЄС залишається одним з найбільших торговельних партнерів України навіть в умовах сповільненої через пандемії торгівлі, додав він.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем з вівторка, 9 лютого, перебуває із робочим візитом у Брюсселі. Там уже відбулися зустрічі представників КМУ із керівництвом Європейського Союзу та НАТО. Прем'єр-міністр Шмигаль обговорив з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем та з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом низку важливих питань. Проведено низку інших важливих заходів. Урядовці 11 лютого взяли участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.

Фото: Kabmin_UA, twitter