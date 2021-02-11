Шмигаль у Брюсселі зустрівся з Шефчовичем - про що домовились

Шмигаль у Брюсселі зустрівся з Шефчовичем - про що домовились

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Укрінформ
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль домовився із віцепрезидентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем про активніше залучення України до промислових альянсів Європейського Союзу.

Як повідомляє Укрінформ, про це глава уряду написав у Твіттері.

«Обговорили з Марошем Шафчовичем промисловий вимір нашої співпраці, зокрема в межах EU_ERMA та EUBatteryAlliance. Домовились активніше долучатися до промислових альянсів ЄС. 2021 рік стане визначальним у започаткуванні нових напрямків стратегічного партнерства між Україною та ЄС», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр також провів зустріч з віцепрезидентом Європейської комісії Маргрет Вестагер.

«Обговорили співпрацю України та ЄС у цифровій сфері, кібербезпеці, промисловості та конкуренції. Продовжуємо цифрову та економічну інтеграцію до ЄС», - додав він.

Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.

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Там уже відбулися зустрічі та переговори представників Кабміну із керівництвом Європейського Союзу та НАТО.

У четвер, 11 лютого, урядовці беруть участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.

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