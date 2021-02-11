Шмигаль у Брюсселі зустрівся з Шефчовичем - про що домовились
Як повідомляє Укрінформ, про це глава уряду написав у Твіттері.
«Обговорили з Марошем Шафчовичем промисловий вимір нашої співпраці, зокрема в межах EU_ERMA та EUBatteryAlliance. Домовились активніше долучатися до промислових альянсів ЄС. 2021 рік стане визначальним у започаткуванні нових напрямків стратегічного партнерства між Україною та ЄС», - зазначив Шмигаль.
Discussed with @MarosSefcovic industrial dimension of our cooperation, in particular within @EU_ERMA & #EUBatteryAlliance. Agreed to strengthen participate in #EU alliances. 2021 will be a key year in launching new 🇺🇦🇪🇺 strategic partnerships. pic.twitter.com/jMPgDdHkWZ— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 11, 2021
Прем'єр також провів зустріч з віцепрезидентом Європейської комісії Маргрет Вестагер.
Радий зустрічі з @vestager перед Радою Асоціації Україна-ЄС. Обговорили співпрацю України 🇺🇦 та #ЄС 🇪🇺 у цифровій сфері, кібербезпеці, промисловості та конкуренції. Продовжуємо цифрову та економічну інтеграцію до ЄС. pic.twitter.com/Aaaw5YrmAu— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 11, 2021
«Обговорили співпрацю України та ЄС у цифровій сфері, кібербезпеці, промисловості та конкуренції. Продовжуємо цифрову та економічну інтеграцію до ЄС», - додав він.
Was glad to meet @vestager before the #EU-#Ukraine Association Council. A great opportunity to discuss 🇺🇦-🇪🇺 cooperation on digital, cybersecurity, industry and competition. Continue digital and economic integration into the EU. pic.twitter.com/pkMwwzjBBu— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) February 11, 2021
Як повідомляв Укрінформ, урядова делегація на чолі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем у вівторок, 9 лютого, розпочала робочий візит до Брюсселя.
Там уже відбулися зустрічі та переговори представників Кабміну із керівництвом Європейського Союзу та НАТО.
У четвер, 11 лютого, урядовці беруть участь у сьомому засіданні Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.